Policia Militar Goiás prende contrabando e foragidos

Às 03h, na GO 050, Km 05, município de Chapadão do Céu-GO, equipe do COD , efetuou a prisão do condutor do veículo GM/Vectra, placa KDJ-7982 de Goiânia-GO, após constatar que o carro estava carregado de diversas mercadorias e grande quantidade de câmaras de ar (derivado da borracha), oriundas do Paraguai.

Às 07h53m, na GO 050, Km 05, município de Chapadão do Céu-GO, equipe do COD , efetuou a prisão do condutor do veículo GM/Kadett, placa KAZ-3331 de Jataí-GO, após constatar que o carro estava carregado de diversas mercadorias e grande quantidade de câmaras de ar, oriundas do Paraguai.

Às 10h, na GO 364, Km 72, município de Cachoeira Alta-GO, equipe do COD , recuperou o caminhão Volvo/FH 440, placa ATD-8798 de Cascavel-PR, com registro de roubo.

Às 14h23m, na GO 530, Km 01, município de Faina-GO, equipe do 2º BPMRv efetuou a prisão do passageiro da caminhonete MMC/L200, placa KER-2112 de Goiânia-GO, após localizar no interior do veículo uma espingarda, marca Proot Tested, calibre 32, além de 2 cartuchos intactos.

Às 16h22m, na GO 462, Km 04, município de Goiânia-GO , equipe do 1° BPMRv efetuou a prisão do condutor da motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NKV-4981 de Aparecida de Goiânia- GO após localizar em suas vestimentas 10 porções de crack, totalizando aproximadamente 15 gramas da substância entorpecente.

Às 17h, na GO 330, Km 05, município de Anápolis-GO, equipe do 1º BPMRv efetuou a prisão do condutor do veículo GM/Blazer, placa JEZ-2099 de Goiânia-GO.

Às 17h09m, na GO 040, Km 01, município de Goiânia-GO, equipe do 1º BPMRv durante abordagem ao veículo GM/Corsa, placa KDX-0537 de Aparecida de Goiânia-GO, constatou que em desfavor do condutor Valdonei Carneiro Taveira, havia um mandado de prisão em aberto, oriundo do TJ de Goiás, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra mulher (Lei Maria da Penha).

Às 18h56m, na GO 213, Km 67, município de Caldas Novas-GO, equipe da 1ª CIPMRv efetuou a prisão do condutor do veículo GM/Montana, placa JXP-4889 de Caldas Novas-GO, após localizar no interior do carro 1 revólver, calibre 32, além de 5 munições intactas.

Às 19h36m, na GO 164, Km 610, município de Araguapaz-GO, policiais do 2º BPMRv efetuaram as prisões do condutor e do passageiro do veículo Kia/Sportage, placa KEG-0367 de Goiânia-GO, após localizar no interior do carro duas armas de fogo, sendo: 01(uma) espingarda, marca Winchester, calibre 44 e 01 revólver, marca Rossi, calibre 38, além de 65 munições intactas.

Às 23h16m, na GO 236, Km 120, município de Buriti de Goiás-GO, equipe do COD durante abordagem a pessoa, recapturou o foragido da justiça Junio Cesar Raimundo Ferreira, com mandado de prisão em aberto, oriundo da Comarca de Fazenda Nova-GO, pela prática do crime de homicídio.

🗓 04-11-2017

Às 02h, na GO 180, Km 01, município de Aporé-GO, equipes do COD e BPMChoque Canil, durante abordagem a ônibus, efetuaram a prisão de um dos passageiros, após localizar em sua bagagem aproximadamente 300 câmaras de ar, oriundas do Paraguai.

Às 02h28m, na GO 180, Km 01, município de Aporé-GO, equipes do COD e BPMChoque Canil, durante abordagem a ônibus, constataram que em desfavor do passageiro José Cícero da Silva, havia um mandado de prisão em aberto, oriundo do TJ do Estado de Pernambuco.

