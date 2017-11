Edson Borges, diretor da Fundação Chapadão visita a empresa de máquinas JUMIL e faz prestação de contas

Em outubro de 2013 a empresa de maquinas agrícola Jumil, com sede em Batatais, SP, doou uma plantadora a Fundação Chapadão, para que fosse desenvolvido trabalhos com cultivares de soja na região de Aparecida do Taboado e Paranaíba, MS, desde então a Fundação vinha desenvolvendo trabalho com cultivares de soja, após quatro safra agrícola os trabalhos de pesquisa definiram quais as cultivares de soja se adequam naquelas regiões, bem como a época ideal de plantio, tanto para o sequeiro como para o irrigado. De posse destes resultados tínhamos o compromisso de ir até a Jumil e prestar conta, afinal sem parceria como esta não teríamos como efetivar todo este trabalho, afirma Borges.

O pesquisador foi recebido pela diretora comercial da Jumil, Patricia Moraes, que apresentou toda a fábrica e disse estar muito agradecida em saber que a cedência de uma plantadora fez com que consolidasse tais resultados, e, que agora os produtores tem segurança em efetivar o plantio da soja pois a pesquisa garante solidez após quatro safras de pesquisa e que agora abre-se mais uma fronteira agrícola no Estado de Mato Grosso do Sul, com isso ganha o produtor, os municípios, o estado e o pais, enfim a sociedade brasileira ganha devido a solidez do agronegócio brasileiro, estou muito feliz por ter através da Jumil ter proporcionado isto, parabéns a Fundação Chapadão pelo excelente trabalho, complementa a diretora.

O Presidente Adriano Loeff agradece a visibilidade que a empresa Jumil teve em firmar esta parceria com a Fundação, entendemos da importância de mais empresas se juntarem a nós, ofertando equipamentos de última geração, pois tais equipamentos as vezes tem alto valor e não temos como desembolsar grandes quantias para melhor estruturar nossa pesquisa, e em parceria como esta, atende nossa necessidade e assim produziremos mais e melhores resultados, assim ganha todo o sistema agropecuário do estado e da região, e com a continuação desta e de outras parcerias iniciamos os trabalhos em Cassilândia, MS, é assim que ajudamos os produtores rurais, afirma Loeff.

