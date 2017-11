Cassilândia: Aero Churrasco contou com suporte do Corpo de Bombeiros e Cruz Vermelha

O evento Aero Churrasco, que começou nesta sexta-feira e se encerrou neste domingo, conta com suporte do Corpo de Bombeiros de Paranaíba , da Cruz Vermelha. com suporte da secretaria municipal de saúde

Do 4º SGBM de Paranaíba está o comandante desta operação Cabo Marcos Roberto e os soldados Marcos Paulo e Sílvio Modesto, com viatura de resgate e auto bomba rápida.

Ele explicou que em caso de acidente, primeiro é feita a triagem e a preservação das vítimas e em seguida o socorro até o hospital mais próximo.

A Cruz Vermelha também está presente com o coordenador Gabriel Schultz e a enfermeira responsável Polyana para o serviço de suporte intermediário com o uso de UTI móvel de Cassilândia. Schultz informou que a Cruz Vermelha foi requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde, e esteve realizando os serviços voluntários .

A Secretaria Municipal de Saúde de Cassilândia está distribuindo preservativos e material de divulgação de campanhas de saúde, prevenção e esclarecimentos diversos com a sua equipe de trabalho, contando com a presença do secretário Arthur Barbo

