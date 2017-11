Assalto a mão armada volta com tudo em Chapadão do Sul

Na tarde deste sábado, 04 de novembro e no início da noite uma padaria localizada no Bairro Espatódea, e um sushi bar do centro em Chapadão do Sul foram alvos de assalto.

Um jovem usando blusa moletom escuro, com capuz entrou rapidamente na padaria, levou mão na cintura, tirou uma arma, ou simulacro de arma de fogo e foi direto ao caixa e exigiu dinheiro.

Havia clientes na padaria e pelas imagens capturadas pelas câmeras de segurança, ele intimidou as pessoas que ali estavam, pegou o dinheiro, aproximadamente 300 reais e fugiu.

No início da noite, por volta das 19h30 a vítima foi um sushi bar na Rua 15, no centro da cidade. Um elemento, também usando blusa escura de moletom, porem com capacete dirigiu-se até o balcão e com uma arma na mão, ou simulacro exigiu todo o dinheiro do caixa. Aproximadamente também 300 reais foram levados.

A Polícia Militar foi acionada e realiza diligências pelas ruas do bairro e do cento para tentar encontrar algum suspeito.

Esta foi a quinta vez que a padaria do Bairro Espatódea foi assaltada, em poucos anos de funcionamento.

