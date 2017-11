CARRO cai no canal da Av Trinta e Três e é arrastado pela água da chuva que caiu na madrugada em Chapadão do Sul.

Um cão na pista pode ter sido o motivo da perda de controle do carro que caiu no canal da avenida Trinta e Três na madrugada de hoje em Chapadão do Sul. A foto foi feita por um internauta que mostra bombeiros sobre o veículo. Um guincho foi deslocado para o local para tirar o veículo que atravessou por baixo da tubulação com a força das águas da chuva da madrugada e foi parar nas imediação da Gaúcha Peças. O proprietário compareceu na Polícia Militar – na madrugada de hoje – em busca de ajuda. Não há feridos no acidente

Vários carros já caíram no canal de escoamento de água pluvial da Avenida Trinta e Três ao longo dos anos. Este acidente foi o primeiro que o veículo foi arrastado pela água e passou sob a tubulação que passa por baixo da MS-306. Por sorte não haviam ocupantes. A falta de freios, distração ou motoristas alcoolizados são as causas mais comuns como aconteceu com um Gol em 2015.

O motorista vinha da rua Doze-A e não conseguiu fazer a conversão. Naquele momento o sol estava se pondo, causando forte reflexo no rosto do condutor. O carro caiu de frente e – aparentemente – não teve muitos danos. Um guincho foi acionado para remover o veículo. Dezenas de pessoas acompanharam o trabalho de remoção. As polícias Civil e Militar estiveram no local.

Em julho do mesmo ano um Fiat Uno também caiu dentro do córrego. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, além da versão do motorista sobre a perda de controle do carro no lado direito da pista, no sentido MS-306 / bairro Planalto. Três árvores plantadas no leito do córrego foram destruídas. O motorista nada sofreu.

Em abril de 2013 outro Fiat Uno (Chapadão do Sul) também caiu no mesmo local. O veículo vinha da Dezesseis e não conseguiu fazer a curva. Aparentemente o carro não estava em alta velocidade, mas o acidente se tornou inevitável porque o condutor apresentava sintomas de embriaguez, segundo texto do Boletim de Ocorrências elaborado pela Polícia Militar

