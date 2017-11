Inaugurado o Mega Atacadista em Chapadão do Sul

Foi inaugurado na manhã deste sábado em Chapadão do Sul, o Mega Atacadista, um dos maiores empreendimentos comerciais dos últimos anos no município, com um investimento de R$ 8,5 milhões de reais.

Milhares de pessoas aguardaram ansiosamente, o momento da abertura das portas para a invadirem o novo empreendimento e aproveitarem as ofertas de inaugurações.

Autoridades como prefeito João Carlos Krug, prefeito de Paraiso das aguas Ivan Xixi, vereadores e várias outras autoridades.

O Atacadista Mega traz uma grande variedade de marcas nos setores de hortifruti, limpeza, higiene pessoal, perfumaria, bazar, bebidas, açougue, além de perecíveis, mercearia e alimentos em geral.

Para os comerciantes, o Atacadista Mega ainda fornece vantagens para grandes compras, com preços imbatíveis para revenda, além de televendas e pronta entrega, possibilitando uma maior economia, lucratividade e comodidade.

A nova loja ainda aceita como forma de pagamentos cartões de débito e crédito, das principais bandeiras como Veratti, Diners Club, Rede Shop, Master Card, Visa e Visa Electron, Maestro e Brasil Card.

VEJA SEGUNDA FEIRA MATERIA COMPLETA E FOTOS DA INAGURAÇÃO

Comentários