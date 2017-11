Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

No Rio, Geraldo mostra o desenho de Inácio que encontrou e convence Maria Vitória de que o rapaz pode estar vivo. Inácio elogia a beleza de Lucinda. Helena apoia Maria Vitória a permanecer no Brasil. Vicente pensa em Maria Vitória. Sem saber de seu suposto desaparecimento, Celeste pede que Artur envie dois convites para seu recital a Inácio. Januária impede que um bilhete de Edgar chegue a Olímpia. Em Portugal, Padilha, Martim e Josefina chegam à Quinta e confrontam José Augusto, que os despista. José Augusto pede que Henriqueta abrigue Mariana por um período. Delfina apresenta Tereza a Macário e o incentiva a cortejar a filha. No Rio, Lucerne faz contribuições a um orfanato. Alzira se revolta ao ver Pepito vendendo geleias na rua, e Celina o defende. Em Portugal, Padilha desconfia do comportamento de Martim. Maria Vitória revela a Lucinda que decidiu ficar no Brasil.

PEGA PEGA

Sandra Helena insinua a Eric que sabe quem o incriminou. Mônica pede dinheiro a Malagueta e avisa que soube por Timóteo que ele roubou o Carioca Palace. Lígia pergunta a Athaíde se foi ele quem colocou as provas na pasta de Eric. Sabine insulta Arlete. Eric diz a Maria Pia que desconfia de Athaíde. Sabine finge passar mal e pede a Pedrinho que fique com ela. Malagueta pergunta a Maria Pia se ela está envolvida na morte de Mirella. Antônia comenta com Domênico que ficou intrigada com os questionamentos de Arlete. Elza conversa com Pedrinho sobre Arlete. Pedrinho e Arlete fazem as pazes. Expedito conta a Domênico que Athaíde está sendo investigado pela Polícia Federal. Júlio beija Antônia.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Natanael ameaça Elizabeth e propõe que a nora se afaste de Henrique e Adriana, caso contrário a denunciará para a Polícia como assassina de Renan. Clara afirma a Renato que ama Gael e exige que o médico se afaste dela. Gael é gentil com Clara. Estela incentiva Lívia a lutar por Renato. Adnéia faz insinuações a Suzy e Samuel se incomoda. Samuel se encontra com um rapaz. Vinícius conversa com Lorena sobre o comportamento de Laura. Bruno insinua para Nádia que está namorando. Elizabeth teme que Adriana sofra por seu envolvimento na morte de Renan. Samuel marca uma consulta com Inácio. Caetana revela a Leandra que tem um sócio secreto no bordel e pede que a moça a ajude a encontrar uma pessoa. Lorena revela a Nádia que Bruno está com Raquel. Bruno declara sua paixão por Raquel. Caetana pede perdão a Mercedes por ter provocado a separação dela com Josafá no passado. Renato confessa a Lívia que ama Clara. Elizabeth aceita a proposta de Natanael e é obrigada a simular sua própria morte.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

UM CAMINHO PARA O DESTINO

CARINHA DE ANJO

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

O RICOE LAZARO

