Prefeitura de Figueirão vai ampliar área do cemitério municipal

A prefeitura de Figueirão, após adquirir área para aumentar o Cemitério Público Municipal, está iniciando os trabalhos de limpeza e também de um projeto arquitetônico para melhorar a infraestrutura, sendo fechamento por muro e construção de uma capela.

A empresa contratada para zelar pelo cemitério, já iniciou um trabalho de limpeza geral e ordenamento das ruas internas, com a ajuda da secretaria de Infraestrutura, deixando desde já uma melhor impressão no local.

Na tarde de hoje (01) o prefeito Rogério esteve no local, acompanhado do secretário de Infraestrutura Denivan Barbosa, vistoriando os trabalhos já realizados visando uma melhor comodidade das pessoas que deverão ir visitar o cemitério no dia de amanhã, Dia de Finados.

