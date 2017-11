Motorista bate em carro parado e capota gol em plena avenida na cidade de Chapadão do Sul

Um motorista capotou o carro, VW Gol, branco, placas HSA 8391, que dirigia no início da noite desta quinta-feira (02) na Avenida Goiás, no Parque União, próximo a rotatória com a Avenida RN.

O acidente aconteceu por volta das 18h30min e não resultou em pessoas feridas. Segundo informações da PM e das testemunhas, o motorista do veículo Gol, que foi retirado do local por outras pessoas, subia pela avenida, quando bateu violentamente na traseira de um VW Fox, prata cinza, placa HSD 1540, que estava estacionado e devido à violência da colisão acabou capotando em plena avenida, parando em cima do canteiro.

Os bombeiros foram acionados, mas ao chegar no local, segundo informações, pessoas retiram o motorista do carro e levaram embora.

O veículo FOX é de propriedade do Carioca (borracheiro), que estava em companhia de amigos no outro lado da pista. O veículo teve seu eixo traseiro danificado, bem como seu para-choque traseiro.

A polícia militar esteve no local, e teve que isolar o trânsito, até a retirada dos veículos e também fazendo o BO. A PM identificou que deverá ser atuado e arcar com os prejuízos.

