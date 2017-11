Mega Atacadista inaugura neste sábado em Chapadão do Sul

Neste sábado 04, a partir das 08hs00 (MS), inaugura em Chapadão do Sul o Atacadista Mega com vantagens para comerciantes e consumidores de toda a região. O empresários acreditaram no potencial do municipio e na atual gestão administrativa e realizaram um investimento de R$ 8,5 milhões. A loja esta instalada na Av. das garças 449, Bairro Esplanada III.

Trazendo o forte conceito do atacarejo, que é uma mistura de atacado com varejo, com uma das principais vantagens como a venda no varejo com o preço do atacado, a nova loja terá mais de 2 mil metros quadrados de espaço e uma variedade com mais de 6 mil itens, com marcas conceituadas. Tudo isso, praticando preços baixos e acessíveis para todos, em qualquer quantidade e sem cadastro, sejam consumidores finais ou produtores rurais da região e assegurando ótima lucratividade para os comerciantes.

Durante todo dia haverá vários sorteios de prêmios para os seus clientes e também haverá sorteios através de ligações do WatsApp.

