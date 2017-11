Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Excelente dia para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes e agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e muito poderá progredir, profissionalmente, neste dia. Fluxo neutro, contudo, ao amor.

TOURO – Evite, hoje, qualquer ação, que possa afetar seu equilíbrio nervoso. Por outro lado, sua saúde melhorará totalmente, suas chances de sucesso geral também serão evidentes. O dia estará muito mais movimentado e bastante versátil.

GÊMEOS – Suas boas qualidades e habilidades o influenciarão de maneira benéfica. Pessoas importantes para você, principalmente se estas forem amigas, irá ajudá-lo no trabalho. Fará oportunas amizades que muito poderão lhe ajudar no futuro, principalmente dentro da sua profissão.

CÂNCER – Excelente dia para as experiências psíquicas e para desvendar segredos de muita importância ao seu progresso. Contudo, tome cuidado ao nadar ou praticar qualquer esporte aquático. O seu lado mais prático e realista, estará mais evidente hoje. Você poderá viver momentos significativos em família.

LEÃO – Devido à magnífica influência dos astros, este será um dia muito positivo para você, principalmente nos setores profissional e amoroso. Portanto, haverá paz em todos os setores de sua vida. Os astros prometem muitas realizações neste dia. Porém, você deverá ser mais paciente e menos nervoso.

VIRGEM – Não é um dia totalmente favorável para tratar de assunto de viagens, pois há perigo de contratempos. Mas muito bom para entabular negócios e obter novos conhecimentos profissionais para serem postos em prática brevemente. Cuidado com pessoas que pouco conheça.

LIBRA – Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que você e de bom nível financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar algum proveito. Inteligência clara e forte magnetismo pessoal.

ESCORPIÃO – Viagem imprevista ou visita inesperada poderá modificar os seus planos, na parte da tarde. Boa influência aos seus interesses econômicos e também no trabalho e na vida sentimental e amorosa. Você poderá sentir uma pequena sensação de insegurança, portanto, não tome nenhuma decisão.

SAGITÁRIO – Sua indecisão, neste dia, muito poderá prejudicá-lo. Portanto seja decidido para que tudo possa sair bem. Cuide da saúde, não se precipite e não se deixe influenciar por maus pensamentos. Lembre-se de que o destino não pode ser acelerado.

CAPRICÓRNIO – Cuidado para não ser impelido para um ambiente social enganoso. Viver em paz e sem perturbação será muito importante agora. Para que tudo isso aconteça, evite participar de intrigas e rivalidades com quem quer que seja. Felicidade no amor e nas diversões.

AQUÁRIO – Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem financeira, se tratados com interesse e inteligência, obterão os mais excelentes resultados. Tendências a aventuras o esperam. Procure moderar o fumo e a bebida.

PEIXES – Período que promete muito êxito material e profissional, devido ao bom aspecto astral em seu horóscopo. Todavia, para que tudo saia conforme suas pretensões. Haja com otimismo, confiança em si e mais entusiasmo.

