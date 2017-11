Final de semana chegou, Restaurante Parana Grill está aberto todos os dias

Final de semana chegou e você está querendo dá um descanso para suas panelas e não sabe o melhor lugar para fazer sua refeição. O lugar certo é o Restaurante Paraná Grill. Que estará aberto no sábado e domingo, tanto para o almoço ou jantar.

E hoje sábado tem aquela feijoada. A Feijoada é um dos pratos que o brasileiro mais ama, então venham para Restaurante Paraná Grill, que conta ainda com o Chopp da Brahma. Chama seus amigos e família e venham desfrutar desse prato delicioso e de um ambiente agradável e aconchegante.

Lembrando que a feijoada será servida somente nos sábados no horário do almoço, a partir das 10:45 (Horário Local).

O Restaurante Paraná Grill com mais de 30 anos de atividades em Chapadão do Sul, servindo com a qualidade que todos conhecem, agora está aberto todos os dias, tanto no horário do almoço e também a noite. O Paraná Grill conta com um ambiente aconchegante, familiar e um atendimento de primeira, também tem um espaço para comemorações de aniversário e confraternização.

ALMOÇO

O Paraná Grill conta no seu almoço com Self-Service, comidas por quilo, marmitas e marmitex. E nos sábados uma deliciosa feijoada.

JANTAR

No período da noite o Paraná Grill conta com Pratos a la carte, Pizzas, Massas, Saladas, Porções Variadas e as tradicionais Filé Cubana, Parmegiana e Picanha na Chapa, e o um Menu Kids. E ainda deliciosas sobremesas.

BEBIDAS

O Paraná Grill tem variadas tipos de bebidas, sucos, Carta de Vinho e também o Chopp da Brahma.

O Restaurante Paraná Grill está localizado na Avenida Oito, esquina com a Rua Quinze nº 1056, no centro de Chapadão do Sul. Fone (67) 3562-4328.

Horário de funcionamento: Almoços a partir das 10:45 horas e Jantar a partira das 17 horas. Horário local.

