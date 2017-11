Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tina se desespera com a decisão de Mitsuko. Ellen, Anderson e Cristiane se preocupam com o sumiço de Fio. Tonico chora sem parar, e Keyla fica nervosa. Benê confessa a Juca que não sabe se gostou do beijo. Anderson localiza Fio, que revela sobre o racismo que sofreu dos seguranças do prédio de Lica e dos policiais. Telma avisa a Anderson que Tina será mandada para o Japão, e Ellen aconselha o irmão a lutar pela namorada. Anderson garante a Nena que não tem envolvimento com drogas. Josefina comenta com Dóris sobre a ligação do ex-marido. Dóris propõe que Fio denuncie o racismo que sofreu. Keyla decide levar Tonico ao médico. Anderson tenta conversar com Noboru, mas Mitsuko o expulsa do restaurante.

TEMPO DE AMAR

No Rio, Lucinda se desespera com a presença de Maria Vitória. Emília vê Maria Vitória e Vicente. Reinaldo e Eunice se divertem juntos. Teodoro despreza Felícia. Tiana sugere que Inácio e Justino formem uma dupla musical. Inácio acredita sentir o perfume de Maria Vitória e se emociona. Celeste e Eunice falam sobre o amor. Odete tenta se comunicar com Conselheiro. Emília questiona Lucinda sobre seu comportamento e a sobrinha faz ameaças veladas à tia. Geraldo encontra o desenho que Inácio deu a Falcão e reconhece o traço do amigo. Olímpia diz a Edgar que precisa conversar com o amado. Em Portugal, Delfina planeja casar Tereza com um pretendente e ordena que a filha esqueça Fernão. Longe de Josefina, Padilha aconselha Martim a fazer negócio com José Augusto. José Augusto exige que Padre João batize Mariana. No Rio, Inácio enxerga Lucinda e a beija. Geraldo pede que Maria Vitória fique na cidade.

PEGA PEGA

Malagueta confessa a Sandra Helena, Júlio e Agnaldo que colocou os documentos na pasta de Eric. Lígia reage quando Lourenço questiona se Maria Pia era amiga de Mirella. Athaíde é evasivo com Lourenço quando o rapaz pergunta sobre o envolvimento de Eric no acidente de Mirella. Pedrinho leva Sherlock de volta para Júlio. Sabine promove Malagueta a vice-presidente da empresa. Bebeth e Márcio se amam. Athaíde comenta com Lígia que Lourenço faz muitas perguntas. Arlete pede informações a Antônia sobre o tempo de prescrição de um crime. Eric encontra Sandra Helena.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara é firme com Gael e declara que não permitirá a exploração das esmeraldas. Bruno e Raquel se beijam e são vistos por Ivanilda e Nicácio, que comentam. Renato acusa Lívia de ter armado contra Clara e decide se afastar da namorada. Sophia convoca uma reunião de família. Gael controla o uso do celular de Clara. Raquel estranha que Clara tenha saído da rede social. Nádia implica com Raquel. Ivanilda e Nicácio contam para Lorena que Bruno beijou Raquel. Henrique se despede de Elizabeth e sugere que a esposa não se envolva em brigas com Natanael. Jô convence Elizabeth romper com Renan pessoalmente, e Natanael avisa ao detetive. Josafá comentam com Mercedes que gostaria que Clara ficasse com Renato. Para agradar Adnéia, Samuel convida Suzy para jantar. Sophia insiste para que Gael consiga a assinatura de Clara no documento. Renato declara seu amor por Clara e a beija. Renan tenta ficar com Elizabeth à força e, para se proteger, ela acaba provocando um acidente fatal. Natanael ameaça Elizabeth.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Alessandro pede a Maria José que lhe entregue o celular. Ele ouve uma gravação onde um homem fala de um suposto lote de CDs piratas, drogas e armas que foram entregues ao pai de Maria José. Ela conta que Bruno exigiu que lhe dissesse que espera um filho dele, caso contrário entregaria seu pai para a polícia. Furioso, Alessandro mostra a Bruno seu celular e diz que só por consideração a Vitória permitirá que continue morando na mansão, mas proíbe que se aproxime de Maria José. Bruno tenta recuperar seu celular e os dois brigam. Vitória tenta separá-los e recebe um golpe do próprio filho. Fernando tenta convencer Alessandro que Maria José é a culpada de tudo que está acontecendo na sua família, mas ele a defende, diz que Maria José não passa de uma vítima e que fará de tudo para chegar à verdade. Alessandro percebe o interesse de Fernando por Vitória, pergunta ao amigo se está apaixonado por ela e ele confirma. Maria José e seu pai conversam com Alessandro sobre a vontade que têm de deixar a mansão por causa dos problemas com Bruno e sua família. Alessandro não aceita que eles deixem a mansão, diz que precisa fazer uma viagem e que gostaria que Maria José o acompanhasse, pois não quer que fique à mercê do assédio de Bruno. Ulisses se impressiona ao conhecer Maria José. Alessandro diz que ela é sua esposa.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Xavier explica a Fernanda que Pedro está amarrado porque sofreu uma crise nervosa e poderia se machucar ou tentar fugir da clínica. Luiz comunica a Mariana que já fez o novo testamento onde ela aparece como única herdeira de seu pai. Fernanda tenta fazer Pedro entender que ele está na clínica porque precisa de um tratamento. Pedro se preocupa com o custo do tratamento e por que a filha vai ficar sozinha. Xavier fica impressionado com a força de Fernanda ao enfrentar sozinha uma situação tão difícil. Mariana diz que vai encontrar uma maneira do pai assinar o novo testamento e diz ao Luiz que os dois deveriam estar juntos, pois são iguais. Isabela aconselha Andréia a deixar a cidade e não voltar nunca mais. Luiz volta para a casa de Marisa e diz que vai continuar ocupando seu quarto. Pedro aceita ficar na clínica para se tratar. Xavier promete a Fernanda que vai curar seu pai da depressão. Fernanda desabafa com o médico. Pedro comenta com a irmã Rosaura que precisa mandar Fernanda para bem longe para que Luiz não a encontre. Marisa enfrenta o marido, os dois discutem e Luiz declara guerra. Leopoldo visita Andréia e percebe que ela vai viajar. Irmã Rosaura comenta com Dr. Xavier que Fernanda e Pedro sempre foram muito unidos. Fernando vai até a construtora e não reconhece seu genro. Carlos percebe que Xavier está interessado em Fernanda. Lupe conta para Marisa que Pedro foi transferido para uma clínica psiquiátrica. Mariana chega na construtora e leva o pai embora. Marisa vai até a clínica visitar Pedro, pede a ele que siga o tratamento para se curar da depressão e diz que não saberia viver sem seu grande amigo.

CARINHA DE ANJO

Verônica conversa com Cecília e diz que além da perda do pai outros acontecimentos ajudaram a aumentar o vazio que ela sente. A secretária diz que o amor que sente por Gustavo e o namoro de Cecília com o empresário a deixam ainda mais abalada. Cristóvão leva Fátima para jantar. Vitor e Tia Perucas decidem fazer uma manifestação na cidade pela volta do LePf. Verônica pede perdão por estar desabafando com ela, mas que precisa compartilhar o que está sentindo. Cecília chora ao escutar tudo e pergunta se ela e Gustavo chegaram a ficar juntos em algum momento. A secretária diz que é melhor não falarem sobre isso para não se machucarem ainda mais. Cecília se sente culpada. Verônica agradece ao carinho, diz que deseja felicidade para ela e Fátima, mas que acha mais adequado ela procurar um novo lugar para morar e trabalhar. Cecília pede para a secretária se acalmar e pensar com calma. Silvestre descobre que corre o risco de ter um novo infarto e por isso precisa passar por uma cirurgia. Cecília vai até a igreja conversar com o Padre Gabriel. A professora diz ao Padre que Verônica lhe contou que estava iniciando um relacionamento com Gustavo, mas que ela atrapalhou tudo quando largou o hábito.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Enrico e Pietra estão surpresos diante de Bartolion, que segue examinando o pergaminho. Mistral atento. Bartolion revela que se ele estiver certo, a linha sucessória termina em uma única herdeira. Severo grita ao povo que o rei abandonou Belaventura e o burburinho é geral. Carmona diz à Marion que pague por seus erros e elas discutem. Na floresta, Jacques está exausto a procura por Otoniel, alguns instantes e ele se depara com uma espada fincada na terra, é a espada Redentora. Enrico deduz a explicação de Bartolion que com a morte de Lucy, Pietra seria a herdeira do trono de Prestedourado, e Bartolion complementa que ela seria a última integrante da linhagem. Selena ouve tudo. Enrico e Pietra estão assustados diante de Dulcinéa, que ouviu toda a conversa de Selena com o cavaleiro Daros sobre Enrico, que já está nas ruas. Enrico pede a Bartolion que guarde os documentos em segurança. Severo está irritado diante do povo. Fubaldo grita por Otoniel. Selena vai até o conde Páris e explica que, como conselheira do rei e colaboradora financeira, não pode deixar Enrico assumir o trono e pede apoio. Selena diz a Páris que Pietra será a responsável pela destruição do reino. Na Vila, Enrico e Pietra se aproximan da aglomeração, diante do olhar de Severo. Biniek também encara Pietra. Enrico discute com Severo diante do povo e diz que está ali para acalmar a todos. Severo diz a Enrico que seu casamento não tem validade, que foi realizado escondido. Enrico conversa com o povo e todos vibram. Severo fica furioso. Bartolion analisa um pergaminho e Dumas aparece. Merlino chega e surpreende Bartolion que não consegue esconder o pergaminho. Merlino vê o pergaminho sobre a mesa e tenta pegá-lo, mas Dumas impede. Carmona está sentada no trono com postura de rainha. Carmona pede para Tácitus beijá-la e quando ele se aproxima, ela o afasta dizendo que é para beijar a mão e não na boca. Pietra faz um discurso para a multidão e todos aplaudem. Severo desce do cavalo e desafia Enrico a tirar sua coroa. Enrico diz que não precisa medir força com ele, pois em todas as lutas ele perdeu. Tamar diz a Páris que não confia em Selena. Joniel está na taverna de Falstaff, que vem de dentro e pergunta a ele se não deveria estar servindo ao conde Severo. Falstaff serve vinho a Joniel. Bartolion pede a Enrico um lugar seguro para guardar o pergaminho. Severo está furioso e esbraveja com Leocádia, Cedric e Merlino e xinga o príncipe. É quando Jacques entra completamente sujo de lama, ferido. Jacques desembainha a espada Redentora e tenta ir para cima de Severo, mas cai. Severo se aproxima e pega a espada. Cedric diz que a espada era tudo que o conde precisava para triunfar de uma vez por todas.

O RICO E LAZARO

Furioso, Nebuzaradã avisa que dará fim à Sammu-Ramat, Labash-Marduk e Rabe-Sáris. Zac tenta acalmar o rei. Nitócris pede para que Darice fuja para algum lugar em segurança. O rei encontra com Sammu-Ramat e diz saber de toda a verdade. Ele a ameaça. Ela finge arrependimento e começa a dizer palavras de amor. O rei resiste e começa a enforcar a rainha. Sammu-Ramat retira um espinho envenenado de seu anel e fere Nebuzaradã no pescoço. Ele tenta atacá-la, mas fica tonto e perde as forças. Ela o segura em seus braços e lhe beija. Nebuzaradã morre. Beroso diz que Rabe-Sáris está correndo perigo. Zac procura pelo irmão no palácio. Larsa tenta difamar Dana para Nicolau. Namnu e Neusta acompanham Malca. Ravina descobre que Fassur levou uma mulher para a sinagoga. Zac encontra com Rabe-Sáris na Casa da Lua e avisa que o irmão não pode voltar para o palácio. Fassur nega as acusações de Ravina. Nicolau pede para falar com Absalom. Sammu-Ramat acaricia o corpo de Nebuzaradã. Nicolau diz que Larsa está tentando difamar Dana. Zac e Rabe-Sáris encontram Belsazar. Absalom trata Dana com carinho e avisa que precisa sair. Nitócris fica ansiosa para saber o que o rei fez com Sammu-Ramat. Shag-Shag se oferece para tirar Namnu do palácio. Belsazar propõe um acordo a Zac e Rabe-Sáris. Aspenaz teme pela vida de Labash-Marduk. Impaciente, Nitócris sai de seu quarto em busca de notícias. Belsazar pede para Zac avisar à Nitócris sobre seu paradeiro. Aspenaz pede ajuda a Daniel para proteger Labash-Marduk. Sammu-Ramat se despede do corpo de Nebuzaradã e vai até a varanda de seu quarto, delirando. Daniel pede para Abednego tentar proteger Lázaro. Darice retorna à Casa da Lua e se encontra com Shag-Shag. Ela revela que a adivinha é avó de Labash-Marduk. Talita e Samira pedem para Hurzabum tocar para atrair clientes. Ilana pede para Zelfa conferir se está tudo bem com Dana. Beroso e os guardas invadem o quarto do rei. O sacerdote percebe que Nebuzaradã está morto. Sob o efeito da flor da alegria, Sammu-Ramat tem uma crise de riso. Nitócris chega e ameaça a rainha. Fora de si, Sammu-Ramat se atira da varanda. Darice se despede de Shag-Shag. A adivinha vai até a frente do palácio e se depara com Sammu-Ramat morta no chão. Abednego diz que Lázaro corre perigo. Acompanhado de um guarda, Absalom aponta para Larsa. Nabonido é nomeado o novo rei. Nitócris diz que Labash-Marduk deve ser morto.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários