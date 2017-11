Boletim informativo da Policia Militar de Goiás das ocorrências deste dia 02

🗓 02/11/2017

❌ 🏃🏽 FORAGIDO RECAPTURADO

Às 08h24m, uma equipe da 1ª CIPMRV, na GO-330, km 147, recapturou o foragido Jesus José de Assis Lobo, que foi conduzido ao presídio de Pires do Rio.

❌ 🛵 MOTOCICLETA APREENDIDA

Às 10h, na GO-070, km 13, o bloqueio do 1º BPMRV abordou o condutor de uma motocicleta com extensa ficha criminal, apreendendo o veículo, placa NFL-0081, com adulteração de sinal identificador, conduzida por ele.

❌ 💊 POSSE DE DROGA

Às 10h05m, uma equipe da 1ª CIPMRV, na GO-213, km 54, abordou 04 ocupantes de um veículo VW/Fox, placa NKQ-9918, apreendendo 01 porção de cocaína e 05 comprimidos de ecstasy.

❌ 👊🏼 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESARTICULADA EM AÇÃO CONJUNTA

Às 11h, depois de uma denúncia de roubo a residência de um casal em Bom Jesus, as equipes policiais militares locais, juntamente com a PCGO e com especializadas Dos Estados de GO e MT (COD/FTA/ARIs), localizaram e recuperaram um veículo GM/Prisma placa OOK-0048, uma TV, joias e relógios roubados, além de um Corolla com sinais de adulteração usado na ação criminosa. Dois integrantes da associação criminosa foram detidos e conduzidos à Delegacia de Aragarças.

❌ 🏃🏽 FORAGIDO RECAPTURADO

Às 11h46m, na GO-040, km 05, a equipe do Tático do 1º BPMRV abordou Robledo Silva Nascimento, foragido e condutor de uma Honda CG-125, placa NKF-0533, constatando um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Anápolis pela prática de furto.

❌ 🚙 VEÍCULO ROUBADO/CLONADO RECUPERADO

Às 12h31m, uma equipe da 1ª CIPMRV deparou, na GO-213, com um veículo aparentemente clonado/roubado. Diante da suspeita, os militares contataram a proprietária, que relatou que seu carro estava na garagem de sua casa, acrescentando que estava recebendo várias notificações de infrações de trânsito que ela não havia cometido.

❌ 🥃 EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Por volta das 13h, o condutor de um VW/Gol foi preso em flagrante na GO-417, km 17, pela equipe do 2º BPMRV, que conduziu o abordado à Delegacia de São Luís de Montes Belos-GO.

❌ 💥 POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Por volta das 15h, uma equipe do 2º BPMRV, na GO- 154, km 535, apreendeu, no interior de um veículo Ford/F-1000, placa KBU-0863, 1 espingarda calibre .22 com 6 munições intactas.

❌ 🏃🏽 FORAGIDO RECAPTURADO

Às 18h54m, uma equipe do 1º BPMRV (CPR), recapturou, na GO-462, km 04, o foragido Carlucio Rodrigues Arrais, passageiro de um veículo VW/Gol placa NKL-9603. O foragido possui antecedentes criminais pela prática de furto, roubo e homicídio.

❌ 🌱 TRÁFICO DE DROGAS

Às 19h09m, a equipe COD/CPR 9809 apreendeu, na GO-139, km 005, uma porção de maconha com um homem que confessou que havia mais droga em sua residência, onde foram apreendidos mais 216 gramas da substância entorpecente.

❌ 🚬 USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA AO VOLANTE

Às 19h, uma equipe do Tático do 1° BPMRV, na GO-070, km 55, abordou o condutor de uma VW/Parati, que relatou ter acabado de fazer uso de maconha. O restante da droga, que estava dentro da calça do abordado, foi entregue aos militares, mas o abordado se recusou a realizar o exame de alcoolemia (bafômetro), mesmo havendo sinais de embriaguez ou uso de substâncias psicoativas.

Comentários