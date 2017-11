Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia que favorece muito a realização de alguns de seus mais legítimos desejos. Procure dar crédito para as pessoas que se aproximarem de você com o intuito de ajudá-lo, principalmente se tratar de pessoas amigas ou conhecidas.

TOURO – Se você é um vendedor, político ou exerce uma profissão de atendimento ao público, aproveite para aperfeiçoar as suas técnicas, As primeiras horas deste dia, poderão ser propícias para o trabalho e as suas iniciativas de um modo geral.

GÊMEOS – Pense positivamente e não se intimide diante das dificuldades que terá, hoje. Haja conscientemente, que conseguirá resolver todos os seus problemas mais sérios. Êxito romântico. Seja mais autoconfiante.

CÂNCER – A influência astral lhe propicia um feliz contato com os parentes e com pessoas de sua estima. Lembre-se que os bons resultados, dependem da maneira como você resolve os seus problemas. Se tiver de pensar em algo sério e para resolver problemas que possam estar lhe afetando, aproveite este período.

LEÃO – Disposição tranquila e excelente estado mental para entabular novas coisas visando sua melhora geral. A elevação da personalidade será o ponto máximo de seu sucesso. Melhora da saúde, mas não descuide.

VIRGEM – Reveja suas disponibilidades financeiras e faça algum bom investimento se puder. Êxito no campo profissional, social e nos negócios comerciais que realizar. Muito bom ao amor, viagens e a loteria. Procure se destacar na vida social.

LIBRA – Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações e de amigos neste dia. Sucesso no trato com pessoas idosas e crianças, patrões ou empregados e lucros nos negócios relacionados com líquidos. A vida familiar será bastante harmoniosa e as chances de sucesso profissional e financeiro, deverão surgir.

ESCORPIÃO – Novos planos para a sua elevação de cargo e de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a sua vida amorosa e para tratar com amigos e personalidades da sua comunidade.

SAGITÁRIO – Será improdutivo preocupar-se com o que os outros possam fazer ou dizer a seu respeito. Ninguém é perfeito. Mais vale uma orientação do que uma crítica amarga. Pequenos problemas familiares. Favorecidas todas as atividades ligadas à criatividade e a expressão.

CAPRICÓRNIO – Se você precisa resolver algum problema de ordem verbal, aproveite as vibrações planetárias e aguarde bons resultados. As influências benéficas atingirão você neste dia, quando então, receberá surpresas agradáveis, ouvirá boas notícias e até confissões que poderão ajudá-lo no futuro. Saúde favorecida.

AQUÁRIO – Una-se àqueles que poderão tornar este dia alegre e feliz. Seja prudente com assuntos de dinheiro, principalmente antes do meio-dia. A influência astral para aventuras e especulações deve ser razoável. O momento é excelente para novos contatos pessoais.

PEIXES – Êxito e ótimos lucros, no comércio e na indústria de líquidos, de modo geral, e de produtos químicos para a lavoura e a veterinária. Todavia, terá algumas dificuldades, mas, se agir com otimismo e inteligência, vai se sair bem.

