Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Todos socorrem Lica, que é levada para o hospital. Mitsuko repreende Tina e Anderson. Noboru busca Telma na casa de Josefina. O pai de Benê e Julinho liga para Josefina, que tenta disfarçar. Nena cuida de Lica e ouve quando Edgar questiona a filha sobre o desmaio. Mitsuko castiga Telma e Tina e exige que Ellen e Anderson não procurem mais pela filha. Cristiane, a mãe de Fio, pergunta para Ellen sobre o paradeiro do rapaz. MB e K1 contam sobre o acidente de carro que sofreram. Guto conversa com Samantha sobre Benê. Benê conta a Keyla que Juca a beijou na festa de Lica. Samantha revela a Ellen que viu os seguranças que interromperam a festa falando com Fio. Leide repreende Lica. Mitsuko anuncia a Tina que ela irá para o Japão.

TEMPO DE AMAR

Lucinda teme que Maria Vitória se envolva com Vicente e desista de voltar para Portugal. Reinaldo percebe a tensão entre Olímpia e Januária e afirma que Edgar precisa descansar. Artur e Otávio preparam o Grêmio Cultural para o recital de Celeste Hermínia. Olímpia desconfia de que Vicente esteja gostando de outra moça. Lucerne conversa com Teodoro. Lucinda fica intrigada com o encontro romântico de Reinaldo. Inácio beija Lucinda e Emília vê os dois. Celina, Balbina e Pepito planejam vender geleias. Gilberte sugere a Lucerne que Vicente conhece Maria Vitória. Em Portugal, Padilha, Martim, Josefina e Jane se preparam para enfrentar José Augusto. Fernão afirma a Moniz que reconquistará Tereza. Henriqueta tem um mau pressentimento sobre Mariana. No Rio, Tomaso visita o cabaré se fingindo de cliente e garante a Natália que a resgatará. Maria Vitória passa mal, e Vicente a leva à casa de Lucinda para uma consulta com Reinaldo.

PEGA PEGA

Júlio descobre que Arlete está namorando Pedrinho e se afasta de sua família. Sandra Helena provoca Agnaldo. Lourenço confessa a Athaíde que voltou por causa de Luiza. Eric conta a Bebeth sobre os documentos que comprovam que Mirella foi assassinada. Arlete e as irmãs percebem que esqueceram Sherlock no hotel. Sabine finge apoiar Eric, mas diz a Maria Pia que substituirá o empresário. Gabriel leva Sherlock para seu quarto. Luiza afirma a Eric que Maria Pia esconde algo. Maria Pia termina sua parceria com Malagueta. Arlete confessa a Júlio que se apaixonou por Pedrinho. Sandra Helena comenta com Júlio e Agnaldo que desconfia que Malagueta tenha incriminado Eric. Os três decidem tirar satisfações com o ex-concierge.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Henrique propõe a Elizabeth que os dois recomecem sua vida juntos. Natanael se enfurece com o filho. Estela e Lívia socorrem Gael. Renato avisa a Clara sobre o acidente de Gael. Josafá desabafa com Mercedes sobre seu desgosto com o casamento de Clara. Gael provoca Renato, que impõe sua autoridade médica ao rapaz. Lívia desconfia da relação entre Suzy e Samuel. Gael recebe alta do hospital e confisca o celular de Clara, por ciúmes de Renato. Nádia se irrita quando Raquel cozinha o chambari e é elogiada por todos. Nádia comenta com Gustavo sobre Bruno e Raquel. Samuel despista as investidas de Suzy e se encontra com um rapaz. Elizabeth e Henrique se amam. Henrique viaja e promete a Elizabeth e Adriana que voltará logo. Natanael orienta Sophia a fazer com que Clara assine um documento que concederá a Gael o direito de explorar suas terras. Natanael pede ajuda a Jô para armar um novo flagrante de Elizabeth e Renan. Gael tenta obrigar Clara a assinar o documento de Sophia e a esposa o ameaça com a separação.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Alessandro confessa a Maria que sente ciúmes só de pensar que alguma vez ela esteve apaixonada por Bruno. De volta à mansão, Bruno e Alessandro se encontram e mais uma vez a situação fica tensa entre eles. Alessandro expulsa Bruno de sua casa. Vitória diz a Alessandro que se Bruno for embora ela irá com ele. Alessandro tenta explicar que a convivência dos dois sempre foi conflituosa e o melhor é que vivam longe um do outro. Vitória, por sua vez, na tentativa de convencer Alessandro a voltar atrás em sua decisão, acaba confessando que Bruno e Raquel são filhos de Antonio. Felipa aconselha Vitória a também dizer a verdade para seus filhos. Ainda chocado com a revelação de Vitória, Alessandro diz a Fernando que o homem que mais odeia é seu meio-irmão e critica o comportamento de Vitória e de seu pai por manterem um relacionamento extraconjugal. Bruno continua assediando e ameaçando Maria José. Ele afirma ter no celular uma gravação que incrimina seu pai e exige que ela diga a Alessandro que está esperando um filho dele. Maria José consegue pegar o celular e sai correndo. Alessandro pergunta a Maria José se ela era virgem e ela fica arrasada por ele não ter percebido.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Pedro é internado numa clínica psiquiátrica e seu comportamento é de ausência. Fernanda pergunta por que odeia tanto Luiz Monteiro, mas ele não responde e quer ficar sozinho. Fernanda está muito nervosa e quer falar com o psiquiatra. Isabela insiste que Pedro deve ir para a cadeia e Carlos garante que fará de tudo para que isso não aconteça. Pedro se nega a ser tratado por um psiquiatra. Fernando diz a Amélia que vai lhe ensinar tudo sobre a fazenda para que possa administrá-la. Branca quer ver a medicação que o patrão está tomando mas Mariana não permite. Isabela se oferece para ser aliada de Luiz. Fernando diz a Amélia que Hernani se casou com Mariana por interesse. Fernando aconselha Amélia a perdoar sua filha e a não perder tempo com rancores, como aconteceu com ele. Fernanda conta para Xavier que sua mãe nunca amou Pedro e que ele não é seu pai biológico. Mariana comemora que os medicamentos que dá ao pai estão surtindo o efeito que ela quer. Xavier pede autorização a Fernanda para transferir Pedro para uma clínica de saúde mental, mas deixa claro que é uma clínica privada. Pedro acha que está sendo levado para um manicômio e acredita que Fernanda vai abandoná-lo. Pedro tem uma crise nervosa, fica violento e precisa ser sedado. Fernanda está decidida a trabalhar para pagar o tratamento do pai. Carlos está inseguro quanto ao amor de Fernanda, mas diz a si mesmo que deve confiar nela. Mariana acusa Branca de descuidar de seu pai para cuidar de Amélia. Fernanda se assusta ao ver o pai amarrado.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Selena está surpresa diante de Enrico e diz a ele que está enganado a seu respeito. Bartolion conversa com Pietra e a orienta em assumir que é descendente do reino de Prestedourado para legitimar seu lugar de princesa diante do povo. Carmona volta ao castelo de Belaventura. Cedric e Merlino comem e bebem com satisfação. Lizabeta está apavorada diante do corpo pendurado de Marion e grita pelos guardas. Nodier acorda, surpreso e ajuda também, já tirando Marion da corda que a prende. Nodier orienta Lizabeta contar o ocorrido a Enrico. Alguns instantes depois da saída de Lizabeta, Marion respira fundo e tosse. Marion diz a Nodier que era tudo armação. Enrico proíbe Selena de sair do quarto. Carmona chega e entra, determinada e interrompe a discussão. Enrico se surpreende ao vê-la. Lizabeta entra, apavorada e dá a notícia sobre Marion. Marion é levada desacordada e colocada no chão, diante de Enrico, Lizabeta, Carmona, Selena e Mistral. Carmona se aproxima e percebe que Marion ainda está viva e que logo despertará. Marion desperta e chora bastante, dissimulada. Dumas está diante de vários pergaminhos e livros. Ele procura descobrir o segredo do elixir que irá salvar a vida de Tamar. Os cavaleiros de Valedo invadem o casebre a procura do rei e derrubam tudo no chão. Selena comenta com Carmona que o casamento de Enrico com Pietra será prejudicial. Selena diz que se Carmona pretende sentar no trono de seu pai, tem que impedir que a plebeia manipule o príncipe e que Pietra é mais perigosa do que se pode imaginar. Gonzalo diz à Brione que a ama. Accalon revela à Dulcinea que falou sobre sua irmã. Accalon revela que Ariela é sua sobrinha, mas que não tem certeza. Na floresta, Jacques desperta, caído no chão, sujo e ferido. Jacques procura por Otoniel. Carmona se levanta do trono, usando uma coroa, diante do olhar estarrecido de Enrico e diz que está no comando. Enrico reprova. Carmona e Enrico se encaram. Tácitus está irritado diante de Páris que fica sabendo que Carmona voltou ao castelo. Dulcinéa conversa com Pietra e orienta que ela pode ser considerada usurpadora, caso aceite assumir ser de Prestedourado. Enrico conversa com Mistral e diz que unir Belaventura com Prestedourado seria uma forma de evitar que um mal ainda maior aconteça. Mistral questiona se Enrico quer mesmo envolver Pietra nessa disputa. Os guardas querem levar Brione de volta ao castelo e Gonzalo intercede. Gonzalo luta com os soldados e as pessoas começam a se aglomerar em torno de Gonzalo e Brione quando, de repente, Severo surge em um cavalo, com a coroa na cabeça. Enrico conversa com Pietra e ela aceita ajudar. Mistral traz a caixa e coloca diante de Pietra. Pietra despeja o liquido vermelho sobre o pergaminho e as palavras começas a aparecer. Bartolion se surpreende com o que lê e diz que o que está escrito mudará completamente o rumo da história.

O RICO E LAZARO

Dana é recebida pelos familiares de Absalom. Fassur se encontra com uma prostituta e faz pedidos excêntricos. Aspenaz procura a rainha e avisa que Darice está sumida. Beroso confabula com Nitócris e Nabonido. Ravina janta em clima de harmonia com os familiares. Absalom trata Dana com carinho e eles se amam. Lior implica com Benjamin. Sammu-Ramat não encontra Darice. A serva se propõe a ajudar Nitócris a se livrar da rainha. Namnu se preocupa com a ausência de Rabe-Sáris. Elga discute com Fassur. Nitócris, Nabonido e Darice vão até a sala do trono e pedem apara falar com o rei. Lázaro conta para Daniel que Nitócris fará algo contra Sammu-Ramat. Darice afirma que Nebuzaradã foi traído pela rainha. Nitócris e a serva revelam a verdade sobre o passado de Sammu-Ramat. O rei descobre que Kassaia foi assassinada por Sammu-Ramat. Darice e Nitócris então revelam que Labash-Marduk não é filho de Nebuzaradã.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários