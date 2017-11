Coluna Roberto Costa

RATIFICANDO I – O Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul confirmou o que já havia sido divulgado através desta coluna: o ex-governador André Puccinelli, do PMDB, lidera a corrida sucessória.

**

RATIFICANDO II – As projeções apuradas pelo Ipems são parecidíssimas: Puccinelli em primeiro, Odilon de Oliveira (PDT) em segundo, e o governador Reinaldo Azambuja na terceira colocação.

**

FESTA DEMOCRÁTICA – E por falar no juiz aposentado Odilon de Oliveira, o PDT está programando uma grande festa popular no dia 11 de novembro, data em que irá oficializar seu ingresso no partido.

**

COINCIDÊNCIA – No mesmo dia, 11 de novembro, o PMDB, irá transferir o comando do diretório regional para o ex-governador André Puccinelli. Sua militância prometer fazer muito barulho.

**

AQUECENDO – O secretário de Estado, Eduardo Riedel, em sendo consolidada a desistência do governador Reinaldo Azambuja de concorrer à reeleição, será o nome a ser indicado pelo PSDB.

**

FRUSTRAÇÃO – O comitê de recepção do Presídio Federal de Campo Grande não terá, por enquanto, o ‘prazer’ de recepcionar o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

**

BIÓPSIA – Dizem que os médicos que operaram a próstata do presidente da República, Michel Temer, retiraram do saco escrotal de sua excelência um gânglio imediatamente batizado de “marunite”.

**

SUBSTITUTOS – Os deputados Flávio Kayatt (Estadual) e Márcio Monteiro (Federal) são os preferidos para o preenchimento das vacâncias no Tribunal de Contas do Estado.

**

APOSENTADORIA – Os espaços na Corte de Contas do Estado são frutos dos pedidos de aposentadoria dos conselheiros Marisa Serrano e José Ricardo Pereira Cabral.

**

CORRENDO POR FORA – Comenta-se nos bastidores que o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Oswaldo Mochi Júnior, do PMDB, pode ser indicado para um dos cargos.

**

SUSPENSE – O retorno de José Carlos Barbosa para a cadeira de deputado estadual, atualmente ocupada pelo suplente Coronel Carlos Alberto David dos Santos, deixa no ar uma dúvida: quem será o próximo titular da Sejusp?

**

REALIDADE – De tanto se preocupar com a saúde da família (marido e filhos), a mulher está deixando de cuidar de si, de ir ao médico, de fazer exames como mamografia e papanicolau, por exemplo.

**

ALBERT EINSTEIN – “A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento…”.

