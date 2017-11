Secretaria de Saúde de Costa Rica oferece dia 09 de novembro curso gratuito para manipuladores de alimentos

Com o objetivo de reduzir os riscos sanitários inerentes à produção e manipulação de alimentos, resultando na diminuição de doenças provocadas pelo consumo de produtos contaminados, a Secretaria Municipal de Saúde por meio da VISA – Vigilância Sanitária – de Costa Rica (MS) abre inscrição para o curso de atualização sobre boas práticas da manipulação e fabricação de alimentos.

O curso será oferecido gratuitamente no dia 09 de novembro de 2017 (quinta-feira), das 18:30 as 22hs no auditório da SEMED – Secretaria Municipal de Educação. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até dia 06 de novembro (segunda-feira) diretamente na sede da Vigilância Sanitária das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h. Estão disponíveis 200 vagas para o curso que irá oferecer certificado de participação com carga horária de 3 horas. Para mais informações no telefone (67) 3247 2295.

Conforme a secretária de Saúde Adriana Tobal, a atualização será voltada para os manipuladores e proprietários de micro e pequenos estabelecimentos do segmento de bares, lanchonetes, supermercados, padarias, vendedores ambulantes, restaurantes, fabricantes de salgados e sorveterias que exercem suas atividades em Costa Rica.

“O treinamento abordará, entre outros temas, informações sobre os procedimentos necessários para a manipulação, preparação, acondicionamento, armazenamento, transporte, exposição e venda de alimentos e bebidas de acordo com o que preconiza a Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária”.

A coordenadora da VISA, Laura Viviane G. de Oliveira Rodrigues, a manipulação de alimentos envolve todo o processo de produção, venda, transporte, preparação e oferecimento dos alimentos, seja numa escala industrial, ou de maneira artesanal e em pequeno porte. “Por este motivo, aprimorar os conhecimentos sobre a manipulação de alimentos deve ser prioridade para as pessoas que trabalham com o fornecimento de comida, desde o comprador da matéria-prima até o distribuidor do alimento, como é o caso de garçons em restaurantes e vendedores ambulantes” explica Laura Viviane que também é farmacêutica bioquímica.