A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Assistência Social informa aos beneficiários do Programa Bolsa Família, que na próxima sexta-feira, dia 10 de novembro haverá uma reunião com as pessoas assistidas pelo programa.

O evento vai acontecer no Salão Paroquial de Paraíso das Águas a partir das 14h30.

Informações pelo telefone: 32481923.

Daniela Lossávero

Comentários