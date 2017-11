Presidente da Assembleia junto ao Cointa apresenta recursos do Ibama que serão enviados para a Bacia do Rio Taquari

Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região Norte de Mato Grosso do Sul – entre os quais o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin – estiveram em Coxim na sexta-feira (27), numa reunião com intermediação do presidente da assembleia legislativa, deputado Junior Mochi.

A 2ª Carta Caiman assinada no ultimo dia 21 em Miranda, também foi pauta da reunião. Segundo o diretor-presidente do Imasul, Ricardo Éboli Gonçalves Ferreira, que também participou do evento, o decreto que prevê a conversão de multas em prol de serviços ambientais contempla a bacia do Rio Taquari.

Nesse sentido o prefeito Rogério saiu da reunião tendo como prioridade o levantamento completo sobre os afluentes do Rio Taquari que estão na jurisdição do município de Figueirão.

Segundo Rogério, será feito um levantamento para elaborar um projeto para que Figueirão possa conseguir captar esses recursos.

