Nota de Esclarecimento Câmara Municipal Chapadão do Céu

A Câmara Municipal de Vereadores vem a público, esclarecer os fatos relacionados ao falecimento da Sra. Lucicleide Lira, ocorrido na segunda feira, dia 30 de outubro/2017.

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Chapadão do Céu, a Sra. Lucicleide Lira, deu entrada no Hospital Municipal Santa Luzia, na noite de sexta feira dia 27, onde imediatamente foi atendida e medicada permanecendo internada durante o final de semana.

Com a medicação administrada a base de antibióticos, seguindo os procedimentos indicados com base em seus sintomas e informações de prontuário, foi verificada uma leve melhora em seu estado de saúde durante o final de semana, porém a situação se agravou na segunda feira, quando a família foi informada que seria necessário o encaminhamento para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em Jataí. A família, porém solicitou que o encaminhamento da paciente fosse feito para Mineiros, pois a mesma já estava em tratamento de uma pneumonia com um especialista daquela cidade.

A Secretaria de Saúde autorizou a transferência, que foi feita por volta das 17:00hs de segunda feira, com uma ambulância semi-uti e acompanhamento de um médico, garantindo todos os cuidados necessários durante o deslocamento.

Mesmo com todo o empenho das equipes de saúde de Chapadão do Céu e Mineiros, a paciente não resistiu e veio a óbito na noite de segunda feira (30).

Após o falecimento da paciente, circularam inúmeros comentários maldosos no Município, com o objetivo de colocar em dúvida a qualidade do atendimento prestado e os procedimentos da equipe médica, não respeitando os profissionais do Município e o luto da família, que precisou se manifestar publicamente sobre o assunto.

Incomodados pelos boatos, o esposo e a sobrinha da vítima através do face book, agradeceram o empenho dos profissionais da saúde e lamentaram os comentários inverídicos que estão sendo divulgados sem o conhecimento da família.

A Secretária Municipal de Saúde, Verônica Savatin, está a disposição da população para quaisquer dúvidas relacionadas ao assunto, bem como também aos demais atendimentos realizados em Chapadão do Céu.

