Mãe defende marido suspeito de estuprar enteada enquanto dormia

A Polícia Civil investiga um caso de estupro de uma menina, de 8 anos, pelo padrasto de 38 anos. O crime aconteceu em setembro e a denúncia teria sido feita pelo disque 100 da polícia.

Informações são de que a menina estaria dormindo no sofá de sua residência, por causa de dores nas costas, quando acordou com o padrasto esfregando as partes íntimas dele em suas nádegas.

Assustada, ela não teve reação saindo do local. A menina teria contado o que aconteceu para a irmã de 14 anos, que contou a mãe o que tinha acontecido. Sem acreditar na filha, a mulher teria indagado se a história seria verdadeira e que da próxima vez que voltasse a acontecer ela o denunciaria a polícia.

A polícia de Campo Grande deve ouvir a mãe e o padrasto das meninas nas próximas semanas e o inquérito tem um prazo de 30 dias para ser concluído.