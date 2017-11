I Encontro Regional de Basquete Sub 13 será realizado de 03 a 05 de novembro, em Costa Rica

A Secretaria de Educação de Costa Rica – MS por meio do Programa Buscando Novos Sonhos – idealizado pelo prefeito Waldeli dos Santos Rosa – realiza no período de 03 a 05 de novembro de 2017, na Escola Municipal Francisco Martins Carrijo, o I Encontro Regional de Basquete Sub 13.

“Nossa intenção é criar novas gerações de esportistas. Buscamos a socialização e a inclusão através da modalidade. A participação de um grupo esportivo promove o desenvolvimento de princípios sociais que farão a diferença na vida adulta”, ressalta a secretária Municipal de Educação, professora Me. Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral.

A competição irá reunir cerca de 150 alunos que irão disputar na categoria masculino com as seguintes equipes: Costa Rica (Escola M. Francisco Martins Carrijo), Paranaíba – MS (Colégio Prevê Objetivo), Campo Grande – MS (Escola Estadual Profª Ada Teixeira dos Santos Pereira) e Escolinha do SESC e um time de Coxim – MS.

Já na categoria feminino serão as equipes de Costa Rica (Escola M. Francisco Martins Carrijo), de Três Lagoas – MS, de Paranaíba – MS (Prevê Objetivo) e de Campo Grande (Escola Estadual Profª Ada Teixeira dos Santos Pereira) e o time da FUNLEC – Fundação Lowtons de Educação e Cultura.

“O objetivo do encontro é fortalecer o basquete do nosso Município e do Estado, pois a categoria Sub-13 é a principal categoria de base e ela anda apagada e deixada de lado”, enfatiza o coordenador do Programa Buscando Novos Sonhos, professor Alaércio Guimaraes.