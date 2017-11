Grupo da Melhor Idade de Paraíso das Águas participou de Encontro Regional em Aporé, Goiás

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania e Coordenação Municipal do Grupo da Melhor Idade, proporcionou a participação de 65 pessoas entre homens e mulheres, que compõe o Grupo da Melhor Idade de Paraíso das Águas, no Encontro Regional da cidade de Aporé, Goiás.

O Encontro aconteceu no último domingo, dia 29 de outubro. A caravana saiu durante a madrugada e garantiu muita alegria e diversão aos participantes. Foi necessário um ônibus e uma van para o transporte do grupo.

O transporte foi gratuito e agradou a todos os participantes, que agradeceram à secretária municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania e primeira-dama, Fabiana dos Santos Pinho Pereira, ao prefeito municipal Ivan Xixi e aos coordenadores do Grupo da Melhor Idade, que se empenharam em disponibilizar o transporte e garantir a participação do grupo no Encontro Regional da Melhor Idade em Aporé.

“A participação do grupo foi muito importante, o que garante mais alegria, descontração e entretenimento para nossa população. Já realizamos somente este ano, muitas outras viagens para encontros e até para o Parque Aquático de Jataí (GO), disponibilizando o transporte seguro, de qualidade e cem por cento gratuito”, destacou o prefeito Ivan Xixi.

*Brito News

