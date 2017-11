Governo de Costa Rica decreta ponto facultativo na sexta-feira (03)

Em virtude do Feriado Nacional de Finados, na quinta-feira, 02 de novembro de 2017, o prefeito de Costa Rica – MS, Waldeli dos Santos Rosa decretou ponto facultativo na sexta-feira (03).

A medida consta no Decreto Nº 4.503, de terça-feira, 31 de outubro de 2017, e está publicada na Edição Nº 2029/Ano XII, do DIOCRI – Diário Oficial do Município de Costa Rica, na Página 14.

Conforme o documento, as atividades essenciais de saúde e limpeza pública urbana manterão os serviços em atividade, mínima e indispensável ao atendimento da população, por meio de escalas de serviço ou plantão.

As atividades das respectivas secretarias e o atendimento à população voltam na segunda-feira, 06 de novembro, com expediente normal, das 7h às 11h e das 13h às 17h.