Chapadão do Sul contará com Posto da Receita Federal em brev

Chapadão do Sul contará com um Posto da Receita Federal em breve. Em reunião na manhã desta quarta-feira, 01, o delegado adjunto da Receita Federal de Campo Grande Henry Tamashiro, o auditor tributário Jackson Diniz, Michele Salomão Buzatto e outros representantes da Receita Federal estiveram reunidos com secretários municipais para tratar sobre o tema.

Na oportunidade eles aproveitaram para visitar os possíveis locais onde o Posto da Receita Federal poderá ser instalado no município. Assim, nos próximos dias deverá ser divulgado o local do Posto da Receita Federal em Chapadão do Sul.

Para o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, este é o primeiro passo para que o município consiga trazer uma Agência da Receita Federal para a cidade, colaborando integralmente para o acesso aos serviços prestados aos munícipes.

Participaram da reunião os secretários Guilherme Diniz (Governo) e Itamar Mariani (Finanças e Planejamento), além do Juiz de Chapadão do Sul Silvio Prado, do advogado Wilson Pinheiro, do advogado Jefferson Santos e do vereador Mika: todos estão de alguma forma colaborando para que a vinda do Posto de Atendimento seja concretizada o mais rápido possível.

Receita Federal

Atualmente apenas 11 cidades do Mato Grosso do Sul contam com Unidades da Recita Federal: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Verde do Mato Grosso e Três Lagoas.

Com a vinda da Unidade para Chapadão do Sul o município poderá contar com os serviços prestados pela Receita Federal, nas áreas de: Aduana, Certidões, Situações Fiscais, Cadastros, Cobranças, Fiscalização, Declarações, Demonstrativos e muito mais, colaborando integralmente para o pleno progresso e desenvolvimento de Chapadão do Sul.

