Bandidos assaltam Agência dos Correio de Costa Rica, fazem funcionários reféns e levam dinheiro do cofre

Na manhã desta quarta-feira (01), a agência dos Correios de Costa Rica foi assaltada por volta das 7 horas da manhã.

De acordo com informações, os funcionários estavam entrando para o trabalho quando dois homens armados entraram pelos fundos da Câmara Municipal de Vereadores, pulando o muro da agência, e entrando pela porta lateral dos correios fazendo todos funcionários reféns.Eles disseram que não queriam machucar ninguém e pediram todo o dinheiro do cofre.

Os bandidos ficaram na agência por cerca de uma hora, e fugiram após a ação com uma motocicleta Yamara de um dos funcionários. Testemunhas acreditam que outras pessoas possam ter ajudado na ação além dos dois homens que invadiram a agência.

A Policia Militar esteve no local e estão no aguardo da Polícia Federal para o procedimento da perícia. O Delegado de Polícia Civil, Dr. Alexandro Mendes, disse a nossa redação que a policia está tomando todas as providências em busca de solucionar o caso.

Os Correios informaram que a agência ficará fechada até a chegada da Policia Federal e o atendimento poderá ser retornado somente na segunda-feira (6).

Fonte: MS TODO DIA

