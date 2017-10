Prefeitura de Figueirão abre inscrições para Médicos

O Município de Figueirão/MS divulga por meio deste que está CONTRATANDO, por credenciamento Jurídico, profissionais na área de Saúde como Médicos (Clínicos, Pediatras, Ginecologistas/Obstétricos, Ultrassonografistas) e profissionais Fonoaudiólogos.

O regime de trabalho são escalas de 24h de plantão e 24 horas de sobreaviso para especialidades médicas, com exceção dos Pediatras (que serão por consultas eletivas) e Fonoaudiólogos, que serão 20h semanais.

EDITAL na íntegra: Fica à disposição dos interessados na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS, na Av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, Centro, Figueirão-MS, com informações dadas pelo Fone (67) 3274-1261, em horário de expediente tido das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

O Edital estará disponível para retirada mediante identificação no setor de licitação, por solicitação via email (licitação@figueirao.ms.gov.br), ou através do link abaixo:

