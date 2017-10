Prefeito Rogério Rosalin discute melhor ocupação de vagas nas universidades de Coxim e a Segunda Carta Caiman

Com intermediação do Deputado Estadual Junior Mocchi e o Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS) – criado em agosto deste ano – e ainda com a presença do reitor do IFMS, Luiz Simão Staszczak, docentes do Instituto, Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região Norte de Mato Grosso do Sul – entre os quais o Prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin – estiveram em Coxim na sexta-feira (28) buscando um melhor aproveitamento da estrutura e recursos humanos disponíveis nas instituições públicas de ensino superior e técnico daquele município.

A apresentação das instituições foi realizada pelo diretor-geral do IFMS Campus Coxim, Francisco Xavier da Silva, pela diretora da UFMS Campus Coxim, Eliene Dias de Oliveira e a coordenadora do curso de Ciências Biológicas da UEMS Campus Coxim, Eliane Cerdas Labarce e observada com grande atenção pelas autoridades.

Para o Prefeito Rogério a preocupação é relevante e os gestores dos municípios podem e devem ajudar incentivando a inserção de novos alunos nas instituições. “É fundamental que estejamos unidos e empenhados nessa missão. A educação é a base de tudo e juntos podemos reverter essa situação”.

A sugestão do deputado Junior Mochi para a criação da ‘Casa do Estudante’, com viabilização de recursos para alimentação e transporte de alunos, foi considerada bastante interessante pelo Prefeito Rogério que considera possível sua viabilidade através de parcerias público/privadas. Para Rogério tão importante quanto incentivar os alunos a entrarem nos cursos é incentiva-los a permanecer neles.

A 2ª Carta Caiman assinada no ultimo dia 21 em Miranda, também foi pauta da reunião. Segundo o diretor-presidente do Imasul, Ricardo Éboli Gonçalves Ferreira, que também participou do evento, o decreto que prevê a conversão de multas em prol de serviços ambientais contempla a bacia do Rio Taquari. Nesse sentido o Prefeito Rogério saiu da reunião tendo como prioridade o levantamento completo sobre os afluentes do Rio Taquari que estão na jurisdição do município de Figueirão.

Segundo Rogério, o levantamento – que deve ser encaminhado para estudos em Brasília – pode resultar em investimentos para o município e a equipe deve estar empenhada nisso nos próximos dias.