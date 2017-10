Prefeito de Costa Rica e diretora-presidente da Agehab assinam contratos do programa Lote Urbanizado e Aluguel Social

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa, a primeira-dama e secretária de Assistência Social Áurea Maria Frezarin Rosa, a diretora-presidente da Agehab – Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul – Maria do Carmo Avesani Lopez e o presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Lázaro Gerolomo, assinaram na manhã desta terça-feira, 31 de outubro de 2017, 100 contratos do programa Lote Urbanizado e o convênio para 30 unidades do projeto Aluguel Social.

“Mesmo com esse momento de crise econômica e política que nosso País passa, nós estamos conseguindo fazer história em Costa Rica por meio dessa importante parceria com Governo do Estado na qual estamos conseguindo fazer projetos habitacionais que atendem a demanda de uma parte da população costarriquense. Agradeço a Maria do Carmo e nossa equipe da Secretaria de Assistência Social pelo empenho. Vamos seguir em busca de mais unidades para comtemplarmos os que mais precisam”, enfatizou o prefeito Waldeli.

A secretária de Assistência Social Áurea enfatiza que ações como essa valoriza a sociedade e desenvolve Costa Rica. “Estamos buscando atender a demanda habitacional de nosso Município, sabemos que o caminho é longo, mas estamos trabalhando diariamente em busca de parcerias para atendermos o maior número de famílias possível. Parabenizo as famílias que foram contempladas pelo programa e desejo sorte e felicidade para que possam construir e morar na tão sonhada casa própria”.

A diretora-presidente da Agehab Maria do Carmo destacou a importante parceria entre a Administração Municipal e o Governo Estadual. “Desde quando iniciei conversa com prefeito Waldeli ele nos auxiliou em relação ao Lote Urbanizado e agora que Costa Rica angariou 100 unidades desse programa é muito satisfatório para nós e também com toda certeza para quem recebe”, frisou.

“O Poder Legislativo sempre trabalha em parceria com o Executivo para buscar projetos habitacionais para população costarriquense e o resultado pode ser visto hoje com a assinatura dos 100 contratos do Lote Urbanizado e as 30 unidades do Aluguel Social. Com certeza valeu a pena as cobranças e as viagens até Campo Grande em busca desse resultado que é realizar o bem-estar dos que são beneficiados”, destacou o presidente da Casa de Leis Lucas Gerolomo que estava acompanhado do vice-presidente José Augusto Maia Vasconcellos, do 1º secretário Waldomiro Bocalan (Biri), da 2ª secretária Rosângela Marçal Paes e do vereador líder do prefeito Claudomiro Martins Rosa (Cocó).

Também participaram do evento, familiares dos comtemplados, bem como os secretários municipais Paulo Renato Andriani (Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle), Adriana Maura Maset Tobal (Saúde), Renato Barbosa de Melo (Obras Públicas), Ailton Martins de Amorim (Agricultura e Desenvolvimento) e Keyler Simey Garcia Barbosa (Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura).

Sorteio

Na última terça-feira, 24 de outubro de 2017, o prefeito Waldeli, a secretária Áurea e os vereadores Lucas, Biri, Antônio Divino Felix (Tonin Félix), Ronivaldo Garcia Cota (Roni Cota) e Rosangela Marçal participaram no Auditório da SEMED – Secretaria Municipal de Educação – do sorteio das quadras e lotes do Programa Lote Urbanizado.

A reunião contou com a presença dos 100 beneficiários que foram selecionados no Programa Lote Urbanizados. Na oportunidade o assistente Social da Agehab Willian Oliveira ministrou uma palestra técnica sobre as normas do programa e também apresentou o projeto arquitetônico feito pelo engenheiro da Agehab, Antônio Porto.

No momento do sorteio cada beneficiário retirou um papel onde estava contido a quadra e o lote que pertence a cada um, demostrando assim a transparência no processo de escolha dos lotes.

“Na ocasião foi realizado na presença dos mutuários o sorteio das quadras e lotes, onde cada beneficiário irá receber o terreno de doação com toda a infraestrutura por parte do município, e também o alicerce de uma construção de 42,56m², esse parte é investimento do Governo do Estado”, explicou a secretária de Assistência Social, Áurea Frezarin.