Paraíso: Associação Comunitária ADCP foi reativada

Nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, no Plenário de Deliberações da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, foi realizada a Assembleia Geral da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Paraíso das Águas – ADCP, para eleição da nova diretoria e reativação da Associação que estava desativada há mais de 6 anos. A convocação foi realizada por meio de Edital de Convocação, que contou com a presença de poucos associados, mas que preencheu os requisitos do Estatuto Social para a eleição da nova diretoria.

A reunião contou com a presença de autoridades municipais, que já acompanhavam há anos a ADCP – que é a entidade mais antiga da cidade. Criada em 09 de março de 1.988. A ADCP muito contribuiu para o desenvolvimento de Paraíso das Águas, como por exemplo, a aquisição da primeira ambulância do então distrito de Paraíso e a criação do loteamento ADCP e do Clube Comunitário de Paraíso das Águas, que se encontra desativado há muitos anos. Um patrimônio da comunidade local que se encontra abandonado.

A partir de agora, com a liberação do CNPJ da entidade, que estava comprometido em uma dívida milionária que pertencia à Prefeitura do município de Paraíso do Tocantins (TO) e não à ADCP, prejudicou não só a Associação, mas sim toda a comunidade local e principalmente os associados, que com o CNPJ irregular, a entidade não era permitida à receber recursos e tanpouco transferir matrículas de imóveis e propriedades em seu nome. Esta luta durou longos anos, até que recentemente, o vereador Roberto Carlos da Silva, que sempre fez parte da ADCP como associado e também do escritório de contabilidade, conseguiu junto à Receita Federal provar que a dívida milionária não pertencia à ADCP, que foi criada em 1.988 e a dívida era desde 1.975, conforme ele mesmo informou na reunião desta segunda-feira.

Com o CNPJ regular, agora é possível aos proprietários de imóveis ainda em nome da Associação, do loteamento ADCP, lavrar suas escrituras. Para isto, o Cartório de Paraíso das Águas, por meio de sua tabeliã, Drª Thais Camatte, que também se fez presente na reunião, já se colocou à disposição dos interessados, em regularizar seus terrenos e imóveis com a lavratura de suas escrituras.

O advogado Dr. Gilson Romano foi quem assessorou a Assembleia Geral, com a presença do presidente Jorge Alves de Oliveira, que reassumiu o cargo de presidente da diretoria da ADCP e substituindo alguns membros que não residem mais na cidade ou que não se interessaram mais em participar como membros da diretoria. A urgência na eleição e posse da nova diretoria se deu pelo fato, justamente da liberação da escritura dos imóveis e terrenos que necessitam transferência e lavratura e a ativação do Clube Comunitário CCPA, que novamente voltará proporionar lazer para todos os associados.

A nova diretoria já adiantou que promoverá campanhas, para inscrever novos sócios para contribuir com a Associação na finalidade de reativar o CCPA. Somente assim e com a colaboração dos poderes públicos, será possível formar um novo caixa para reforma e instalações da área de lazer do CCPA, que hoje encontra-se completamente abandonado.

O prefeito Ivan da Cruz Pereira, o vice-prefeito Ocesino Alves de Oliveira, o presidente da Câmara Municipal Anízio Sobrinho de Andrade, os vereadores Roberto Carlos da Silva, Neife José Garcia, que também são sócios, estiveram participando da reunião e manifestaram apoio à reativação da Associação e do Clube CCPA, ressaltando a grande importância que o clube proporciona para a população paraisense das águas.

Na última semana o vereador Anízio Andrade esteve visitando as dependências do clube e disse que ficou muito triste em presenciar um clube que tanto proporcionou alegria e diversão para seus sócios e à comunidade, hoje encontrar-se numa situação de abandono. “Nós precisamos tomar providências urgentes e retomar a alegria deste lugar. Queremos ser parceiros e contribuir com este lugar tão precioso para nossa cidade”, enfatizou.

