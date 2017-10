Motorista não obedece ordem de parada e passageira tenta pular do carro em movimento em Chapadão do Sul

No ultimo final de semana a polícia de Chapadão do Sul fazia uma patrulha pela região central quando avistou um veículo VW GOL, de cor branca, realizar uma conversão proibida no cruzamento da Avenida Onze com Avenida Dois.

Foi dado ordem de parada para o condutor, mas o mesmo não acatou e saiu em arrancando pela Avenida Onze, sendo acompanhado pelos policiais.

Mesmo com o uso do giroflex e de sirene, o condutor não acatou a ordem de parada e continuou fugindi, fazendo conversões erradas por diversas ruas da cidade.

Uma passageira que estava no banco da frente abriu a porta do carro para tentar descer mesmo com o veículo em movimento. Neste momento, o condutor parou e foi abordado pelos policiais.

O motorista H.R.D., de 18 anos, recebeu voz de prisão e os demais ocupantes do veículo foram liberados.

O veículo foi removido para o patio do Detran e o motorista foi encaminhado a Delegacia de Chapadão do Sul para as providências cabíveis.

SEGUNDO CASO DO FINAL DE SEMANA

Na madrugada de domingo (29) para segunda-feira (30), durante ponto base, a polícia avistou um veículo Hilux que transitava em alta velocidade pela Avenida Dois.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao realizar a conversão para a Avenida Onze, o condutor freou bruscamente, e ao avistar os militares, saiu em fuga pelas vias da cidade, sendo acompanhada pelos policiais.

Após intensa perseguição, foi realizada a abordagem do veículo com placa de Campo Grande/MS.

O condutor M.K., de 40 anos, foi encaminhado para a delegacia de polícia de Chapadão do Sul e o veículo removido para o pátio do Detran.

* MS Todo Dia

