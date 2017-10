‘Desembargador’ de Goiás está aplicando golpes da falsa compra de fazenda em Chapadão do Sul para extorquir dinheiro de profissionais da área de construção

Uma tentativa de estelionato virtual inusitada foi transformada em Boletim de Ocorrência em Chapadão do Sul quando o desembargador Dr. Walter Carlos de Lemes (de Goiás) ligou para uma conhecida empresa pedindo referências de construtor ou engenheiro. Educadíssimo e mostrando domínio de informações peculiares da cidade ele disse que comprou uma fazenda no município e queria os profissionais para a execução de obras na sede da Nova Era, localizada há 33 km sentido Costa Rica. Após o primeiro contato e a indicação de três profissionais o suposto desembargador ligou aos indicados pedindo o depósito de R$ 2,8 mil para o pagamento do frete das máquinas que estavam chegando com a garantia do estorno logo a seguir.

Logicamente se tratava de um golpe manjado – bem aplicado – mas nenhum dos três profissionais que conversaram o falso desembargador depositou os R$ 2,8 na boa fé, achando que faziam negócio com uma pessoa idônea. Perceberam que se tratava de golpe e preferiram não arriscar. Para profissionais deste ramo é difícil segurar o ímpeto sem ficar no prejuízo porque o “desembargador nó cego” era educado, tinha excelente lábia e informações privilegiadas de Chapadão do Sul.

