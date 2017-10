Cassilândia: Ponte da AABB está liberada para tráfego após reforma

A ponte que liga o centro da cidade à AABB pela Rua Amin José está liberada para o tráfego de veículos.

A liberação da ponte ocorreu na manhã desta terça-feira.

Durante a visita do governador Reinaldo Azambuja ao município o mesmo, atendendo a um pedido do prefeito Jair Boni, informou que irá construir uma ponte de concreto no lugar, o que seria a terceira ponte de concreto a ser construída pelo governo do Estado.

A madeira da ponte foi restaurada, o piso foi pavimentado e foi colocada uma nova tinta de cor verde. A ponte de madeira estava parcialmente comprometida, sobretudo após um incêndio que a atingiu no inicio do mês de setembro.

*Com informações Cassilândia Urgente

