Aluno e professora da REME de Costa Rica são premiados pelo Programa Agrinho

O aluno Felipe Lourenço Beteti e a professora Rosilda da Silva Almeida, ambos da Escola Municipal Vale do Amanhecer receberam na tarde da última quinta-feira, 26 de outubro de 2017, em Campo Grande – MS, a premiação referente ao 2º lugar na categoria redação do Projeto Agrinho.

Felipe Beteti foi contemplado com um vídeo game portátil e a professora recebeu a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). Conforme a secretária Municipal de Educação Prof.ª Me. Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, o projeto colabora no desenvolvimento de novas habilidades dos alunos e movimenta todas as instituições.

“O Agrinho é um programa importante que aderimos junto ao SENAR/MS, e que ajuda na aprendizagem das crianças e movimenta os alunos de toda a RMEE”, destacou a Profª Me. Manuelina Martins.

De acordo com a assessora da Secretaria de Educação e coordenadora do projeto, professora Dulcinéia Rosa, participaram da seletiva as Escolas Municipais Joaquim Faustino Rosa, Francisco Martins Carrijo, Profº. Adenocre Alexandre de Morais, Vale do Amanhecer e também extensão rural Cotrisa de Baús – Polo.

“Nas categorias desenho o projeto foi desenvolvido com alunos do 1º e 2º, redação de 3º ao 9º, experiências pedagógicas que é realizado por intermédio dos professores contou com 15 projetos inscritos, já na categoria Escola Agrinho trabalho da direção e coordenação foram quatro projetos”, explicou Dulcinéia Rosa ao parabenizar “todos os envolvidos pela dedicação e comprometimento, o melhor prêmio é o conhecimento que todos nós alunos, professores, coordenadores e diretores adquirem no desenvolvimento do projeto”.

Recepção

Na manhã de segunda-feira, 30 de outubro de 2017, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, a secretária Profª Me. Manuelina Martins e a equipe de gestores da Secretaria de Educação recepcionaram o aluno Felipe que estava acompanhado dos seus pais, e a professora Rosilda na sala de reuniões do gabinete do prefeito, oportunidade em que parabenizam pessoalmente à dupla.

Agrinho

Trata-se de um programa de maior responsabilidade social do SENAR/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – e da FAMASUL – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul – que visa despertar a consciência de cidadania por meio do desenvolvimento de transversais tendo como linha condutora a Ética e a Sustentabilidade com foco na conexão campo-cidade, que orientam e legitimam a busca de transformações da realidade local e de seus sujeitos sociais.