Alunas de Alcinópolis estão entre as vencedoras do concurso Agrinho 2017

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, comemorou a classificação das alunas Paula Lorrayne Nunes e Silva, do 7º ano e Lorena Pedroso Argentino, do 9º ano. Ambas são estudantes da Escola Municipal Alcino Carneiro e ficaram entre os cinco classificados na categoria Redação, sob a tutoria da professora Edivany Lima Dias.

A cerimônia de premiação do Concurso Agrinho 2017, maior programa de responsabilidade social do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aconteceu no dia 26 de outubro, em Campo Grande, com a participação de 400 pessoas, entre estudantes premiados, professores, lideranças rurais e políticas.

Com o tema ‘Cultivando saúde, colhendo qualidade de vida’, foram inscritos, em 2017, 2.607 trabalhos, em um programa que permitiu a formação continuada para professores e coordenadores do ensino fundamental, por meio de um material exclusivo que contempla toda a regionalidade com objetivo de agregar valores e potencialidades presentes no estado, destacando o território cultural, ambiental, econômico e geográfico, fundamentais para o fortalecimento do sentimento de pertencimento às raízes sul-mato-grossenses.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva participou da cerimônia de premiação e enfatizou o orgulho de ver Alcinópolis representado em um concurso tão relevante como o Agrinho. “A educação abre portas e transpõe barreiras e graças as parcerias com o Sindicato Rural de Alcinópolis, Senar e Famasul, nosso município pode participar e se destacar”, disse.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, também prestigiou o evento, agradecendo e parabenizando todos os envolvidos. “Meu agradecimento especial aos nossos servidores da Secretaria, aos profissionais da Escola Municipal e aos professores que também desenvolveram outros projetos para o Agrinho. Todos vocês nos encheram de orgulho”.

O diretor da Escola Municipal Alcino Carneiro, João Souza, e a coordenadora do local, Carina Marques, também participaram da cerimônia de premiação do Concurso Agrinho.

