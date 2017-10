128 estagiários sul-chapadenses estiveram presentes em Palestra sobre “Foco na Carreira”

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Assistência Social, em parceria com o IEL realizaram no último sábado, 28, a palestra “Foco na Carreira” que levantou importantes questões sobre Projeto de Vida, Carreira e Empregabilidade, com a palestrante Heloisa Cabral, psicóloga e analista técnica do IEL /MS.

A palestra fez parte do cronograma de aniversário de 30 anos de Emancipação de Chapadão do Sul, enfatizando a importância em investir neste grupo de futuros profissionais que estão sento inserido no mercado de trabalho.

Participaram da Palestra 128 estagiários, além do técnico Financeiro do IEL Everton Ferraz, prefeito João Carlos Krug e a secretária de Assistência Social Maria das Dores e servidores municipais.

Em sua sala, a secretária Maria das Dores falou da importância deste programa no município, da valorização que a administração tem com os jovens e estudantes do Ensino Médio e Superior, já o prefeito agradeceu a todos pelo empenho dos mesmos nos setores onde desenvolvem o estágio e agradeceu a todos pelo comprometimento com as capacitações oferecidas para o melhor desenvolvimento e escolhas profissionais par o futuro.

Após a Palestra foi oferecido um Coffee Break para os participantes e foram sorteado dezenas de brindes aos estagiários presentes.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Assistência Social agradecem ao IEL pela grande parceria existente no município e parabenizam todos os jovens que, com muita dedicação, estiveram presentes na palestra, apresentando dedicação e responsabilidade.

