Prefeitura terá ponto facultativo na sexta-feira, 03

A Prefeitura de Chapadão do Sul e as demais repartições públicas do município terão ponto facultativo na próxima sexta-feira, 03, conforme o decreto nº 2.912 publicado no Diário Oficial do Município no final da semana passada.

O ponto facultativo na data considera que o feriado nacional do dia 02 de novembro de 2017 é consagrado ao Dia de Finados; que o dia 03 de novembro do corrente ano, sexta-feira, ficará incrustado entre o feriado e o sábado; e ainda que o ponto facultativo na mencionada data, não impor nenhum prejuízo aos negócios do Município; proporcionando redução no custeio da Administração Pública Municipal.

Portanto, será facultativo o ponto nas repartições públicas municipais de Chapadão do Sul – MS, no dia 03 de novembro de 2017, sexta-feira, excetuados os serviços que por sua natureza não permitam paralisação.

*Assecom PMCS

