Polícia Militar de Costa Rica recebe denuncia de baile funk na rua e apreende sons e motos irregulares

Na madrugada de domingo (29), a Polícia de Costa Rica foi acionada para atender um caso de perturbação na região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar no local, os militares perceberam que um baile funk ocorria na rua, e que um carro estava com o som alto acima do permitido.

Assim, os policiais solicitaram ao dono do veículo, V.F.M.R., de 28 anos, que abaixasse o som e tirasse o equipamento do carro.

Foi recolhido do veículo uma caixa de som com 6 alto falantes, 2 cornetas e também outra caixa de som com 2 alto falantes. Em seguida o condutor foi orientado a retirar o módulo do veículo por se tratar parte do som, mas como o material estava parafusado no veículo, os policiais solicitaram que ele comparecesse à delegacia para prestar depoimento.

Além disso, também verificado algumas motocicletas que transitavam pelo local de maneira irregular e apresentavam irregularidades. Desse modo, foi elaborado medidas administrativas contra essas motos.

Diante disso, a GUPM realizou uma base a fim de prevenir futuros acontecimentos no local.

Fonte: MS Todo Dia

Comentários