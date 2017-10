Pauta para a Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1171ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 30/10/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 81/2017 Vereadora Alline Tontini

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis quantos ônibus e quantas vans ainda estão parados por falta de conserto, e quantos desses veículos estão em pleno funcionamento.

Requerimento nº 82/2017 Vereador Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde, João Donha Nunes, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Como é feita a organização e distribuição dos profissionais Médicos e especialistas, por período para atendimento à população na Unidade Básica de Saúde?

Requerimento nº 83/2017 Vereador Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Infraestrutura e Projetos, Sônia Maran, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Já foi liberado Ordem de Serviço para o Loteamento Esplanada IV, para fazer as obras de Infraestrutura do mesmo?

Indicação nº 403/2017 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde, João Donha Nunes e a Presidente da APAE, Senhora Estela Barili Burgel, solicitando que seja disponibilizado Médico Neurologista, para realizar avaliação nos portadores de deficiência ou necessidades especiais deste Município, para posterior encaminhamento para Equoterapia, a fim de identificar e descrever o problema de cada um e traçar o plano de atendimento de cada praticante.

Indicação nº 404/2017 Vereadora Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando que seja efetuada a revitalização do jardim da Escola Municipal Aroeira.

Indicação nº 405/2017 Vereadora Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a instalação de Redutores de Velocidade nas Avenidas Tocantins e Andorinha, em nosso Município.

Indicação nº 406/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário SEDEMA, Felipe Scorsatto Batista, e ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que sejam instaladas lixeiras na Praça da Avenida Goiás, no Parque União.

Indicação nº 407/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando reforma e troca de areia do Parquinho, localizado na Praça de Eventos, em nosso Município.

Indicação nº 408/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Federal, Elizeu Dionizio, solicitando a aquisição de um aparelho de Tomografia computadorizada para a Rede Municipal de Saúde.

Indicação nº 409/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, com cópia ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, José Carlos Barbosa, solicitando estudos quanto a viabilidade de instalação de uma Escola de Formação para Policiais em nosso Município, considerando que aqui já é um Batalhão.

Moção de Congratulação nº 36/2017 Vereador Anderson Abreu

O Vereador Anderson Abreu da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que está subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha, Moção de Congratulação às Bandas que se apresentaram no 1º Encontro de Bandas de Chapadão do Sul, evento que fez parte do calendário oficial em comemoração aos 30 anos de nosso Município, e contou com a participação de sete bandas e milhares de pessoas na Praça de Eventos.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

Mensagem nº 49/2017 Encaminha Projeto de Lei nº 45/2017. Executivo que: “Altera destinação de área pública que especifica e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES 27 DE OUTUBRO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa.

Comentários