Paranaíba e Aparecida do Taboado são as novas fronteiras agrícolas do Estado

Após quatro safras agrícolas (2013/14, 14/15, 15/16 e 16/17), a Fundação Chapadão em parceria com os Sindicatos Rurais de Paranaíba e Aparecida do Taboado, Aprosoja MS e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, considerando os resultados obtidos em estudo de diferentes épocas de plantio e diversos cultivares de soja em áreas de sequeiro e irrigado via pivô central, é possível afirmar diante a estes resultados que: estas regiões estão aptas ao plantio da soja em larga escala, basta para isto que os produtores interessados atendam aos princípios de manejo e conservação do solo, adequando-o às necessidades nutricionais da cultura da soja, para isto a Fundação Chapadão que realizou este levantamento durante estas safras, está apta a orientar aos produtores como se estabelecer a cultura da soja, afirma o diretor executivo da Fundação Edson Borges. Nossa pesquisa não para nestas safras, iniciamos em 2013 e a continuaremos dando suporte aos produtores interessados a cultivar soja na região, complementa, Borges.

Este trabalho além das parcerias com as empresas citadas acima, contou com o apoio da empresa de máquinas agrícolas Jumil que cedeu uma plantadora, da empresa Jacto que cedeu um pulverizador e da empresa Case/BTG que cedeu um trator e da empresa Uniggel sementes e tantas outras que doaram as sementes necessárias para a condução dos trabalhos, sem as quais não teríamos indo tão longe, cita o presidente da Fundação Chapadão, Adriano Loeff.

Os pesquisadores Jefferson Anselmo e Bartolomeu Andrade, responsável pela condução dos trabalhos afirmam que foram anos buscando resultado com total segurança aos futuros plantadores de soja, porém tenham certeza que este trabalho iniciou em 2013 e continua, pois a pesquisa inicia e nunca termina, este ano já implantamos os trabalhos em Aparecida do Taboado e preparamos para implantar em Paranaíba, e já estamos preparando um grande dia de Campo para mostrar os resultados no início de março de 2018, afirmam os pesquisadores.

Edson Borges é Engo Agro MSc. Pesquisador e Diretor Executivo da Fundação Chapadão.

