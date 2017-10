Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia em que terá sucesso em tudo que esteja relacionado com o ensino e a educação de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência à especulação e muito sucesso nos negócios. Excelente ao amor e às viagens.

TOURO – Bom dia para iniciar negócios relacionados com a indústria, e propriedades. Contudo, não deixe de olhar e zelar pelo bem de seus familiares e não fuja as suas responsabilidades e problemas. Bom às viagens.

GÊMEOS – Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro lado, terá sucesso nos negócios relacionados com minas, construção e com metais de um modo geral e será bem sucedido profissionalmente.

CÂNCER – Deverá evitar discussão, atritos e disputas com autoridades, com pessoas de boa disposição e com seus inimigos declarados e rivais. Por outro lado, o dia promete êxito em novas associações e no trabalho.

LEÃO – Pessoas nascidas sob este signo terão possibilidades de sucesso de algum modo. As influências positivas dos astros prometem êxito. Boa indicação para a vida sentimental a partir de amanhã.

VIRGEM – Dia em que poderá obter lucros, no comércio de produtos químicos e líquidos, de um modo geral. Pode tratar de assuntos relacionados com sua melhoria financeira e pedir favores.

LIBRA – Este dia, deverá favorecê-lo nos assuntos familiares e questões financeiras ligadas com pessoas conhecidas. Procure ser previdente quanto aos demais assuntos porque o passado pode trazer alguma coisa que o aborrecerá.

ESCORPIÃO – Demonstre firmeza, convicção e mais confiança em si, que conseguirá, neste dia, influenciar pessoas importantes ao seu progresso e prosperidade profissional e material. Contudo, evite precipitações.

SAGITÁRIO – Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e assuntos sentimentais. Uma pessoa influente procurará favorecê-lo. Saúde, amor, jogos, esportes e loteria com excelente fluxo.

CAPRICÓRNIO – Dia em que poderá solicitar a colaboração de amigos e parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

AQUÁRIO – Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de educadores e autoridades.

PEIXES – Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno amoroso, perfeita correspondência sentimental se a pessoa pertencer ao seu círculo familiar. Êxito técnico, intelectual, artístico e científico.

Comentários