Fechamento de escola no interior causa polêmica entre a população

A reorganização do atendimento educacional em Camapuã, a 135 quilômetros de Campo Grande, vai levar ao fechamento daEscola Estadual Abadia Faustino Inacio, localizada no Centro da cidade. A medida causou polêmica e indignação entre os moradores da cidade, que consideram o estabelecimento de ensino um dos mais tradicionais.

Uma internauta que se identificou como Eliane classificou a medida como “retrocesso” e diz que o município está “enfrentando mais um corte de gastos [por parte do poder público]”.

Em nota, a Secretaria Estadual deEducação informou que não haverá fechamento de vagas em Camapuã, apenas a reorganização dos alunos em outras escolas para evitar a manutenção de salas vazias.

O órgão diz acompanhar a evolução dos indicadores demográficos e educacionais, entre eles o de matricula, em cada município de Mato Grosso do Sul. Em Camapuã, segundo a secretaria, constata-se a tendência nacional de redução e estagnação do crescimento populacional, principalmente na faixa etária de 4 a 17 anos.

Em 2017, esse percentual representa apenas 23% da população do município, de acordo com dados do IBGE, para ser atendido por dez escolas públicas, cinco delas estaduais. A consequência disso são escolas com média de alunos muito pequena.

“Diante deste cenário e focados na eficiência na gestão pública, fator hoje exigido pela população, a SED está reorganizando o atendimento educacional em Camapuã, mantendo a qualidade do ensino, sem redução de vagas. Os estudantes destaescola terão prioridade na escolha de outra unidade da Rede Estadual de Ensino”, diz a secretaria.