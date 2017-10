Costa Rica recebe visita de técnicos da Funasa que analisaram a qualidade da água oferecida para a população

Neste mês de outubro, técnicos da Funasa – Fundação Nacional de Saúde – estiveram em Costa Rica – MS para analisarem o controle da qualidade da água oferecida à população costarriquense. A Unidade Móvel de Controle de Qualidade da Água ficou instalada por três dias no pátio do laboratório do SAAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto.

“Realizamos várias análises de monitoramento e comprovação da qualidade a partir de amostras da água colhidas de poços tubulares que foram perfurados pelo SAAE nos bairros Ramez Tebet, Flor do Campo e Vila Rica. Essas amostras foram submetidas às análises física, físico-químico e microbiológica, e obtiveram um resultado excelente”, relatou o biólogo em Saúde Ambiental da Funasa, Manuel André Leguizamon.

Por três dias, o bioquímico do SAAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto – Emerson Leandro Bortolazzi, acompanhou a equipe da unidade móvel de apoio da Funasa que avaliou o controle da qualidade da água para consumo humano. “Foram realizadas coletas das amostras de água e todo esse trabalho foi muito importante, pois comprova que a autarquia tem compromisso com a população ao distribuir uma água de qualidade a nossa população”, enfatizou.

Para oficializar essa avaliação, no último dia 19 de outubro, os técnicos entregaram ao vice-prefeito Roberto Rodrigues, no ato representando o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, ao diretor do SAAE Valdeci Pelizer e aos funcionários da autarquia, o relatório final do trabalho realizado na cidade.

“É muito importante que se mantenha esse controle, pois a qualidade da água oferecida eleva a qualidade de vida da nossa população” destacou o vice-prefeito ao agradecer a presença da Unidade Móvel de Controle de Qualidade da Água.

O diretor do SAAE por sua vez enfatizou que o trabalho realizado pela Funasa foi uma importante metodologia de avaliação. “Nosso objetivo é oferecer uma contínua qualidade da água que servimos à população. Trabalhamos diariamente em busca de melhorar a qualidade e segurança da água para consumo”, garantiu Valdeci.