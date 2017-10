Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Malu suspende os alunos que lideraram o protesto, inclusive Clara, e ameaça Ellen. Dóris conversa com os professores sobre K2. Marta exige que Lica retorne à escola e pede ajuda a Leide. Mitsuko e outros responsáveis pelos alunos reclamam das atitudes de Malu com Edgar. Tato alerta Keyla sobre a vacinação de Tonico. Ellen aprova o comportamento de Jota, e Fio provoca o menino. Benê, Juca e Guto tentam compor uma música romântica. Edgar encontra Bóris e admite que sente falta do ex-orientador escolar. Tina apresenta Yoko, sua avó, para Anderson. Edgar se embriaga e Bóris e Roney se preocupam. MB, Felipe, Guto, Samantha e Lica picham a escola contra Malu, e Clara se incomoda. Lica e Clara se surpreendem ao ver Edgar chegar embriagado ao colégio.

TEMPO DE AMAR

Em Lisboa, José Augusto e Firmino fogem com Mariana nos braços. Martim e Josefina procuram pela filha. Em Morros Verdes, Delfina ameaça Fernão. Moniz aconselha Fernão a se casar com Tereza e não desafiar Delfina. No Rio, Maria Vitória comenta com Geraldo que voltará a Portugal. Lucinda ouve quando Inácio diz a Falcão que gostaria de rever o rosto de Maria Vitória. Edgar se recupera de seu acidente. Olímpia confronta Januária e garante que não desistirá de Edgar. Celeste aceita o convite de Artur para fazer um recital em prol do Grêmio Cultural. Maria Vitória e Vicente trocam confidências sobre suas vidas. Inácio pede que Lucinda respeite sua dor por Maria Vitória. Eunice aceita o convite de Reinaldo para jantar. Lucerne aprisiona Helena e anuncia que a soltará em troca do paradeiro de Maria Vitória. Em Morros Verdes, José Augusto chega à Quinta com Mariana.

PEGA PEGA

Luíza e Eric discutem. Malagueta comenta com Maria Pia que Eric terá problemas com a polícia. Wanderley insiste para que Sandra Helena liberte Agnaldo. Douglas avisa a Gabriel que o matriculou na escola. Sandra Helena paga a fiança de Agnaldo. Pedrinho apresenta Arlete como sua namorada a Luíza e Eric. Lourenço conversa com Maria Pia sobre Athaíde. Domênico alerta a equipe para um e-mail com documentos comprometedores.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara garante a Renato que não foi agredida por Gael. Elizabeth repreende Renan por tê-la beijado. Clara revela a Nicácio que foi agredida. Nádia faz intriga de Clara para Lorena. Samuel convida Suzy para jantar. Clara visita Josafá e esconde seu estado. Gael busca o apoio de Estela. Bruno tenta beijar Raquel. Lorena alerta Vinicius sobre Gael. Renan confessa que se apaixonou por Elizabeth e Jô insiste que a esposa de Henrique se encontre com o empresário. Sophia se aconselha com Natanael sobre os direitos de Gael à jazida de esmeraldas. Josafá sai de casa armado depois que a neta vai embora. Renato encontra Clara e tenta falar sobre Gael. Mercedes implora que Clara não reate com o marido. Sophia orienta Gael a exigir que Clara permita a exploração das esmeraldas

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Maura reclama com Alessandro por ter se casado com outra mulher e ter se esquecido do que havia entre eles. Maria José sente ciúmes ao ver Maura tão carinhosa com Alessandro. Bruno tenta tirar Maria José à força da mansão. Ela se nega a fugir, mas ele ameaça mandar o pai dela para a cadeia se não concordar. Ao perceber que Maria José deixou a mansão, Alex fica furioso e acusa Bruno de sequestro. Alessandro conversa com Vitória sobre seu casamento com Maria José e acusa Bruno de ter planejado sua morte para ficar com a viúva e sua fortuna. Vitória defende o filho e acusa Maria José por tudo que aconteceu. Fernando tenta convencer Alex a não fazer acusações sem provas contra Bruno e diz que deve pensar no sofrimento que provoca em Vitória. Alessandro afirma não ter dúvidas da culpa de Bruno. Maquiavélica, Raquel diz a Alessandro que ouviu uma conversa entre Bruno e Maria José, onde os dois planejavam a fuga e ainda diz que flagrou os dois se beijando. Vitória repreende a filha por dizer mentiras a Alessandro. Bruno tenta violentar Maria José. Pedro consegue se comunicar com Alessandro e pede a ele que não deixe sua filha nas mãos de um desalmado. Maria José lê a carta que o pai lhe deixou e chora. Alessandro e Fernando viajam para a capital na tentativa de encontrar Maria José e sua família e os encontra em um hotel da cidade. Maria José está lendo a carta onde o pai se despede e diz que não quer ser um estorvo para ela. Alex pergunta a Maria José por que ela fugiu e é surpreendido pela chegada de Bruno. Eles discutem e brigam. O gerente do hotel ameaça chamar a polícia. Maria José vai para o quarto e Alessandro a segue. Fernando fica com Bruno na sala e diz que Maria José já contou a Alessandro sobre o falso casamento e a troca de identidade. Bruno nega qualquer envolvimento com Maria José e diz que ela está mentindo. Alessandro pergunta a Maria por que ela o enganou. Diante de seu silêncio, Paula conta que a irmã foi obrigada a acompanhar Bruno porque ele ameaçou mandar seu pai para a cadeia sob acusação de tráfico de drogas. Finalmente, todos voltam para a mansão dos Lombardo. Diante de todos, Alessandro mente para Vitória, diz que Maria e a família foram visitar um parente doente e que Bruno se ofereceu para levá-las ao aeroporto. Depois, quando fica à sós com Vitória, ele conta a verdade, mas ela se nega a acreditar que seu filho tenha sido capaz de um plano tão sórdido. Maria José está inconsolável com o desaparecimento do pai e Alessandro promete ajudá-la a encontrá-lo. Alessandro se declara para Maria José e diz que se apaixonou por ela. Eles conversam sobre os dois, se beijam e fazem amor.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Pedro demonstra seu descontentamento ao descobrir que Luiz é infiel a Marisa. Leopoldo pressiona Luiz, mas ele nega ser amante de Andréia e, cinicamente, diz que jamais faltaria com respeito a Marisa. Leopoldo confessa a Luiz que ama Andréia. Amélia compartilha com Branca e o pai a boa notícia de que com tratamento e fisioterapia poderá voltar a andar. Pedro diz a Carlos que Fernanda é seu único motivo para viver. Fernanda diz a Camila que não tem interesse em conhecer seu pai biológico. Pedro pede a Irmã Rosaura que o ajude a impedir que Fernanda e Carlos voltem a ser namorados, pois acredita que ele é filho de Luiz Monteiro. Irmã Rosaura esclarece que Carlos é filho do primeiro marido de Marisa. Carlos diz a Fernanda que o pai dela precisa de um psiquiatra. Ela conta que Pedro não é seu verdadeiro pai. Marisa diz a Isabela que já não tem mais dúvida de que Andréia e Luiz são amantes. Luiz se vê encurralado por Mariana e aceita mudar o testamento do Sr. Fernando. Amélia promete ao pai que vai recuperar o amor de Fernanda. Pedro não aceita se consultar com um psiquiatra e pede que não o vejam como um suicida. Luiz fica sabendo que Pedro é o jardineiro de sua casa.

CARINHA DE ANJO

Noviça Didi começa a dar aula de ginástica para as freiras do colégio e pede para que a Madre Superiora participe para incentivar as irmãs. Gustavo descobre sobre a campanha que Dulce Maria está promovendo com as amigas no vlog da Juju para que a Madre Superiora libere as meninas do colégio de Doce Horizonte a terem aula de futebol. Madre Superiora fica travada após o exercício físico e o doutor André é chamado. Uma mulher vai até o apartamento de Gustavo com objetivo de comprar a cobertura. Silvestre pensa que a mulher é uma candidata a vaga de arrumadeira e através do plano de Dulce Maria, destrata ela com objetivo dela não aceitar o emprego. A mulher sai molhada e suja no momento que Gustavo chega. Doutor André pergunta para a Madre Superiora está pensando na proposta da campanha do vlog da Juju, mas a religiosa não sabe do que se trata. Gustavo chama a atenção de Silvestre e Dulce Maria. Silvestre pede demissão e diz que irá embora do apartamento. Dulce tenta interferir, mas não consegue.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Enrico e Pietra estão espantados diante de Selena, assim como Otoniel, Accalon, Dulcinéa, Mistral, Elia e Bartolion. Selena argumenta que se Enrico se casar, Pietra será considerada a princesa da guerra, da miséria do povo, o que pode trazer de volta os boatos de que seria uma bruxa. Enrico segue firme na decisão e Bartolion pergunta se pode prosseguir. Severo passa por Cedric desacordado no chão, senta em seu trono satisfeito. Fernão questiona se era necessário. Severo diz que Cedric não está morto, mas não pode atrapalhar seus planos. Bartolion declara Enrico e Pietra como marido e mulher. Otoniel se emociona. Enrico beija Pietra. Otoniel agradece Accalon e Dulcinéa e diz que a princesa precisará de uma dama de companhia e que Accalon será nomeado como cavaleiro. Dulcinéa e Accalon agradecem. Selena pede desculpas a Otoniel pelo ocorrido. Fubaldo, animado, contando para alguns fregueses sobre o sarau. Carmona desperta, assustada, ela olha em volta com nojo. Corinto explica à Camorna sobre à noite anterior. Tácitus entra com uma bandeja de frutas, pães e uma jarrinha. Dumas procura por Bartolion para saber de Merlino. Bartolion questiona se Dumas desconfia de Merlino e Dumas fica sem palavras. Na floresta, Joniel e Biniek estão diante de alguns Errantes e os orientam. Fergau com eles. Os Errantes vibram. Gonzalo conversa com Tiana e diz que vai salvar Jacques da masmorra e que depois todos vão sair de Valedo. Otoniel vai até a Vila e faz um discurso para os presentes. Carmona fica sabendo que seu pai está na Vila e pensa que ele foi buscá-la.Tácitus observa, condoído, enquanto Carmona procura se mostrar forte e se afasta. Gonzalo consegue libertar Jacques da corrente. Jacques diz a Gonzalo que pretende evitar que seu pai inicie uma guerra. Joniel treina alguns Errantes. Enrico conversa com Accalon, quando, de repente, Marion invade a sala do trono acompanhada por Nodier e diz que quer falar com Otoniel. Otoniel entra com os soldados na sala do trono do castelo de Valedo. Severo está sentado no trono e sorri para ele. Enrico está diante dos representantes. Accalon, Mistral e Selena a seu lado. Selena observa os homens com desconfiança e questiona a Mistral que nunca os viram antes. Selena diz que vai atrás de Marion para entender o que ela queria, mas é impedida por um dos homens. Pietra entra e diz a Enrico que os homens são inimigos e que é uma armadilha. Enrico já desembainha a espada, assim como todos que estão presentes.

O RICO E LAZARO

Joana se surpreende ao ver que Benjamin está vivo. Shag-Shag diz que o melhor para Hurzabum é ficar longe do palácio. Nitócris descobre que Belsazar conseguiu fugir a tempo. Nebuzaradã manda intensificar as buscas a Belsazar. Malca diz não suportar viver no mesmo local do homem que matou seu pai. Neusta recebe uma carta de Joaquim e descobre que será avó. Benjamim se abre com Joana. Ravina e Zadoque seguem para a sinagoga. Fassur ameaça Oziel. Joana procura Zac e pede autorização para Benjamim visitar Lázaro. Shag-Shag e Arioque trocam palavras carinhosas. Daniel lê as palavras de Deus para as crianças no palácio. Zac fica revoltado com a felicidade de Lázaro e Joana. Lázaro se emociona ao rever Benjamin. Aproximadamente dois anos se passam. Shag-Shag e Kidist cuidam de Arioque. Zelfa se casa com Zadoque. Dana passeia feliz ao lado de Absalom. Shag-Shag visita Hurzabum. Nicolau paquera Kidist. Fassur olha com maldade para uma moça na rua. Nitócris se enche de ódio ao ter que fazer reverência para Sammu-Ramat. Nebuzaradã permanece reinando, cruel. Lázaro lê a palavra de Deus para Joana, Benjamin e Lior. Grávida, Malca tenta animar Zac. Absalom se arruma para o casamento com Dana. Nebuzaradã e Sammu-Ramat condenam uma serva à morte. Aspenaz diz que o rei está chamando Labash-Marduk. Aflita, Nitócris aguarda por alguma notícia do filho. Belsazar e Madai chegam à Casa da Lua. O filho de Nitócris reconhece Arioque. Neusta procura Daniel e diz que quer fugir do palácio. Labash-Marduk é obrigado por Nebuzaradã a matar a serva. Nervoso, Absalom chega até a casa de Ravina para o casamento. Fassur provoca o noivo. Elga diz sentir falta de Zelfa. Nicolau namora com Kidist. Dana aparece linda, vestida de noiva. Todos a admiram. Absalom se emociona. Rabe-Sáris chega e chama a atenção de todos. Ele diz que o casamento não poderá acontecer.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários