Com investimento de R$ 8,5 milhões, Chapadão do Sul ganha nova loja Atacadista Mega

Quem não gosta de fazer boas compras e economizar? Com esse conceito de trazer mais vantagens aos consumidores, comerciantes e produtores rurais, Chapadão do Sul ganha nos próximos dias uma novidade: a nova loja do Atacadista Mega. Em seu quarto ano de atividade, a rede de atacarejo se expande e já é referência em abastecimento.

Trazendo o forte conceito do atacarejo, que é uma mistura de atacado com varejo, com uma das principais vantagens como a venda no varejo com o preço do atacado, a nova loja terá mais de 2 mil metros quadrados de espaço e uma variedade com mais de 6 mil itens, com marcas conceituadas. Tudo isso, praticando preços baixos e acessíveis para todos, em qualquer quantidade e sem cadastro, sejam consumidores finais ou produtores rurais da região e assegurando ótima lucratividade para os comerciantes.

“O atacarejo é um modelo de mercado importante, pois dribla momentos ruins da economia e dá poder de compra ao consumidor. Já para os comerciantes significa comprar bem e ter lucro em seu negócio. Ou seja, ajuda a economia de toda a região. Para trazer isso para Chapadão do Sul, o Grupo Veratti uniu muita ousadia e empreendedorismo à sua experiência de mais de 34 anos no segmento, sendo que nos últimos 4 atuando também como atacarejo”, afirma o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS) e sócio do Atacadista Mega, Edmilson Veratti.

Com unidade em Costa Rica o Atacadista Mega já atende cidades vizinhas como Chapadão do Céu (GO), Alto Taquari (MT), Paraíso das Águas, Figueirão, Alcinópolis, também já leva o benefício de preço baixo uma região populacional com entorno de 80 mil pessoas. Agora é a vez de Chapadão do Sul.



“A população de Chapadão do Sul sempre prestigiou nossa unidade de Costa Rica nesses quatro anos, se deslocando 60 km para economizar de verdade. Estamos agora retribuindo todo esse carinho, trazendo para a cidade uma loja com o dobro do tamanho da anterior. A cidade merece e nós ficamos felizes de proporcionar isso,” Edson Veratti, sócio do Atacadista Mega.

Variedade de produtos e atendimento diferenciado

O Atacadista Mega traz uma grande variedade de marcas nos setores de hortifruti, limpeza, higiene pessoal, perfumaria, bazar, bebidas, um novo conceito em cortes nobres no açougue ou seja temos as melhores carnes para sua família a ótimos preços, além de perecíveis, mercearia e alimentos em geral.

Para os comerciantes, o Atacadista Mega ainda fornece vantagens para grandes compras, com preços imbatíveis para revenda, além de televendas e pronta entrega, possibilitando uma maior economia, lucratividade e comodidade.

A nova loja ainda aceita como forma de pagamentos cartões de débito e crédito, das principais bandeiras como Veratti, Diners Club, Rede Shop, Master Card, Visa e Visa Electron, Maestro e Brasil Card.

Nos próximos dias Chapadão do Sul receberá o Atacadista Mega com vantagens para comerciantes e consumidores de toda a região. Não faça compras ainda, aguarde essa novidade!

Fonte: Assessoria e Estratégia em Comunicação Marcelo Varela

Comentários