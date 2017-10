Aprosoja/MS e UFMS firmam parceria para realização de congresso acadêmico

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) é a nova parceira institucional da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul). O presidente, Christiano Bortolotto, esteve com o reitor da UFMS, Marcelo Augusto Santos Turine, para selar a parceria e discutir detalhes do 1º Congresso Agronegócio & Academia nesta segunda-feira (30).

O 1º Congresso Agronegócio & Academia: uma abordagem interdisciplinar do agronegócio no Ensino Superior, acontece nos dias 16 e 17 de novembro, em Campo Grande. O objetivo é disseminar, gratuitamente, conhecimento técnico e promover o intercâmbio entre as diferentes ciências do saber, mostrando o agronegócio como celeiro de oportunidades profissionais.

Programação

O evento acontece nos dias 16 e 17 de novembro. Na quinta-feira (16), a partir das 18h30 o credenciamento estará liberado para o público no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. Na sexta-feira, o encontro é na Uniderp Agrárias, a partir das 8h. A entrada é gratuita nas duas situações.

Estudantes e público em geral podem se inscrever no link www.congressoaprosojams.org.br. No site constam todas as informações sobre o evento, inclusive o passo a passo para a apresentação de trabalho acadêmico durante o evento.

Informações adicionais também podem ser obtidas pelos telefones: 3320-9700 ou 3320-6903, na sede da Aprosoja/MS, ou ainda pelo e-mail eventos@aprosojams.org.br.

O evento é uma realização da Aprosoja/MS e do Governo do Estado, através da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). Além da UFMS, o congresso também conta com apoio institucional da OCB/MS (Organização das Cooperativas do Brasil), Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS), Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e da Uniderp, assim como da Monsanto.

