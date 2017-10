Após ser abordado por 3 bandidos, morador de Chapadão do Sul tem veículo roubado

Compareceu na Unidade Policial de Chapadão do Sul a vítima J.P.N.F., de 22 anos, relatando que teve sua caminhonete Silverado, de cor azul, roubada.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 02h30 da manhã de domingo (29), ao guardar o veículo na garagem, a vítima foi abordada por três indivíduos, sendo que dois bateram no vidro do carro com um revólver.

Eles pediram que saísse do carro, e fugiram sentido Avenida Onze.

A vítima disse que um dos autores era magro, com cerca de 1,80 m e estava com o rosto coberto com algo que parecia ser meia calça. Já o outro aparentava ser mais gordo, também tinha em torno de 1,80 m e era branco.

A vítima relata que quando os autores já estavam dentro da caminhonete, ouviu um deles dizer o nome de dois dos bandidos.

As autoridades da região estão verificando o fato em busca de mais detalhes.

Fonte: MS Todo Dia

