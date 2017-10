Piloto recebe pedido de socorro e tem aeronave roubada em fazenda

Piloto de avião, Luiz Santana Sigarine, 53 anos, morador de Coxim, teve a aeronave Cessna Aircraft roubada em uma fazenda no município de Santo Antônio de Leverger, no Mato Grosso. Caso aconteceu nessa quinta-feira (26) e foi divulgado hoje.

De acordo com informações do Coxim Agora, aeronave decolou de Coxim para a fazenda após o piloto receber um chamado de socorro na propriedade, que fica a 30 quilômetros de Cuiabá. Informação repassada a ele era de que a ponte de acesso ao local estava quebrada.

Na fazenda, Sigarine foi abordado por bandidos encapuzados e armados, que renderam a vítima, roubaram a aeronave e o deixaram em uma estrada.

Avião pertencia a um empresário de Coxim. Filho do proprietário informou que o voo não foi autorizado pelo pai, mas que o piloto tinha as chaves da aeronave e do hangar. Ele trabalha há oito anos na aviação.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso. Correio do Estado

