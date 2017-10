Pescador encontra cadáver em decomposição boiando no Rio Aporé

Neste sábado, 28 de outubro, às 10 horas, um homem estava pescando na margem do Rio Aporé, próximo da antiga pedreira, em Cassilândia, quando avistou o corpo de um homem boiando no rio.

Estava o corpo preso a galhadas e em adiantado estado de decomposição.

A Polícia Militar foi acionada e constatou o fato, que por sua vez chamou os investigadores da Polícia Civil. A Perícia Técnica de Paranaíba foi acionada e esteve no local, mas ninguém conseguiu identificar o corpo, já que ele não estava com documentos.

Também o corpo não apresentava sinais de violência e somente o exame do IMOL poderá apontar a causa da morte e a Polícia Civil investigar e descobrir a identidade do morto. Aparentemente pode tratar-se de um andarilho que tenha se afogado no rio.

informações da Jovemsulnews

